Türkiye, AB'nin güvenli seyahat listesine yine giremedi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi. 15 günde bir yenilenen listede AB Konseyi, Türkiye'yi güvenli seyahat edilebilir ülkeler listesine yine dahil edilmedi. Türkiye, Covid-19 vakalarının son günlerde artması nedeniyle zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen "riskli ülkeler" listesinde kalmaya devam edecek.

AB, koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 16'nın üzerinde olan ülkeleri, "riskli" sayıyor. Son günlerde Avrupa'da giderek artan vakalar nedeniyle, İspanya ve Kıbrıs da birçok ülke tarafından, Türkiye'nin de yer aldığı zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken turuncu listeye dahil edildi.

Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya'nın yanı sıra, 1 Eylül'den itibaren Macaristan ve Slovakya da turuncu listeye alınacak. Birçok Avrupa ülkesi, AB sınırları içindeki bu ülkelere de seyahat kısıtlaması getirilecek.