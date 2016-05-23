Türkiye, AB ile vize serbestisi ve terörle mücadele tanımı için masaya oturacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesinde vize serbestisi ve terörle mücadelenin tanımı konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan ayrıntılı görüşme için Avrupa Birliği kurumlarıyla görüşme yapılması mutabakatına varıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada "Erdoğan ve Merkel görüşmesinde Suriye konusunda iş birliğini güçlendirmenin önemi vurgulandı. Türkiye-AB eylem planı konusunda iş birliğini sürdümenin gerekliliği ifade edildi" denildi.

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İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'nin açılış oturumuna katılmak üzere İstanbul'a gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu.

Merkel Türkiye'deki başbakan değişikliğine dair "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü bir parlamentoya ihtiyaç duyduğumuzu açıkça söyledim" dedi. Merkel, "Aynı zamanda bağımsız bir yargı sistemi ve bağımsız bir medyaya da ihtiyacımız olduğunu düşündüğümü de açıkça dile getirdim" diye ekledi.

Alman lider, Türkiye'nin vize serbestisi için ise bütün koşulları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.