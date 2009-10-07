Bağımsız Türkiye Komisyonu: Türkiye AB için bir turnusol kağıdıdır. Müzakereler tam üyeliği hedeflemelidir.



Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini savunan Bağımsız Türkiye Komisyonu, "Avrupa'da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak" başlıklı ikinci raporunun sunumu için İtalya'nın başkenti Roma'da bugün düzenlediği toplantıda, "Türkiye AB için bir turnusol kağıdıdır. Müzakereler tam üyeliği hedeflemelidir. Türkiye'de reform süreci sürmelidir" uyarısında bulundu.



Senatoya ait Giustiniani Sarayı'nda yapılan sunumun büyük ilgi görmesi dikkati çekti. İtalya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Lamberto Dini başkanlığındaki toplantıda, raporun sunumunu Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun başkanlığını yapan Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanı ve 2008 Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari, komisyon üyelerinden Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın eski müsteşarı Albert Rohan ve İtalyan senatör Emma Bonino üstlendi.



Ahtisaari, AB üyesi kimi ülkelerde müzakerelerin sürdürmekte olduğu Türkiye konusunda "ayrıcalıklı ortaklık" gibi seçeneklerin gündeme getirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.



Rohan da sergilenen kuşkucu tavırlara karşın Türkiye'nin reform sürecini kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.



Bonino ise, "Türkiye dosyası AB için bir turnusol kağıdı olacak. Türkiye ile müzakereler oybirliğiyle alınmış bir kararla başlatıldı. Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkmak AB'nin kurumsal inandırıcılığına zarar verir. AB coğrafi, dinsel, yoksa siyasal bir proje midir? Bu sorunun yanıtı açısından da Türkiye, AB için turnusol kağıdı işlevi görecektir" dedi.



Ahtisaari, Bağımsız Türkiye Komisyonu olarak gelecek süreçte de Avrupa başkentlerinde raporun sunumu için düzenleyecekleri toplantılarla Türkiye'nin üyeliğinin önemi konusunda kamuoyunu duyarlılaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.



Raporun senatodaki sunumunda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili de hazır bulundu.