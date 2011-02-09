-TÜRKİYE A2: 1 - BELARUS A2: 0 ANTALYA (A.A) - 09.02.2011 - Türkiye A2 Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus A2 Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti. İlk yarıda rakibine göre daha üstün bir oyun sergileyen Türkiye, çok sayıda gol pozisyona girmesine rağmen rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Türkiye, 67. dakikada Tevfik'in kafasından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye A2 Milli Takımı, Belarus A2 Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti. Stat: Mardan 2 Nolu Saha Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Serdar Akçe xxx, Barış Akdemir xxx Türkiye A2: Korcan xxx, Serkan xx (Dk. 77 Kemal xx), Hasan Ali xx (Dk. 65 Ziya xx), Mustafa xxx, Aykut xxx, Abdullah xxx, Aydın xx (Dk. 77 Cenk xx), Aykut xx, Tevfik xx, Murat Ceylan xx, Ferhat xx (Dk. 75 Turgut xx) Belarus A2: Hamelka xx (Dk. 46. Huschanka xx), Buratkın xx, Kazlov xx (Dk. 75 Hardzeıchuk xx), Rekish x, Stsyanov x (Dk. 46 Rakhmanav xx), Obrazov x (Dk. 77 Astravkm x), Gaıdychuk x (Dk. 46 Talkanıtsa x), Matveıchuk xx, Karpovıch xx, Khvashlhynskı xx (Dk. 62 Zenko xx), Palıakov xx Gol: Dk. 67 Tevfik Sarı Kartlar: Dk. 22 Aykut, Dk. 32 Serkan (Türkiye), Dk. 22 Palıakov, Dk. 31 Obrazov (Belarus)