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Spor

Türkiye A Milli Takımı, FIFA sıralamasında yükseldi

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 17 Mayıs'ta açıklanacak

12 Nisan 2018 17:27

Türkiye A Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. sıraya yükseldi.

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 37. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası’nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya’nın ikinci sırada bulunduğu listede, iki basamak birden yükselen Belçika üçüncü oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 17 Mayıs’ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1- Almanya 1533 -
2- Brezilya 1384 -
3- Belçika 1346 2
4- Portekiz 1306 -1
5- Arjantin 1254 -1
6- İsviçre 1179 2
7- Fransa 1166 2
8- İspanya 1162 -2
9- Şili 1146 1
10- Polonya 1118 -4

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