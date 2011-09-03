-Türkiye A Grubu'nun en uzun takımı PANEVEZYS (A.A) - 03.09.2011 - Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde en uzun takımlar, Almanya ve Sırbistan oldu. Şampiyonada, 2.04 boy ortalamasına sahip Almanya ve Sırbistan'ı, 2.03 boy ortalamalarıyla Yunanistan ve Karadağ takip ediyor. Türkiye, 2.02 boy ortalamasıyla A Grubu'nun en uzun takımı olurken, gruptaki rakiplerinden Litvanya 2.01, İspanya 2.00, Portekiz 1.98, Büyük Britanya ve Polonya 1.97 boy ortalamasına sahip. -En uzun oyuncu 2.30'luk Vranes- Şampiyonanın en uzun oyuncusu Karadağ'ın 2.30'luk ''Dev''i Slavko Vranes... Vranes'in ardından 2.22'lik boyuyla Sırbistanlı Boban Marjanovic geliyor. Finallerin en kısa oyuncusu ise Fransa'nın 1.77 boyundaki oyuncusu Andrew Albicy oldu. -Portekiz en yaşlı takım- Türkiye ile birlikte A Grubu'nda yer alan Portekiz, 30 yaş ortalamasıyla en yaşlı takım unvanını aldı. Portekiz'in ardından 29 yaş ortalamasıyla ev sahibi Litvanya geliyor. -En genç Letonya- Avrupa Şampiyonası'nın en genç takımı ise Letonya. B Grubu'nda mücadele eden Letonya, 22.7 yaş ortalamasına sahip bulunuyor. Letonya'yı 24.4 yaş ortalamasıyla Sırbistan takip ediyor. -En yaşlı oyuncu Jose Costa- Avrupa Şampiyonası'nın en yaşlı oyuncusu Portekiz'in 38 yaşındaki (08.12.1973) kaptanı Jose Costa. Jose Costa'yı aynı yaştaki 12.12.1973 doğumlu olan Büyük Britanyalı oyuncu Nate Reinking izliyor. En genç oyuncu ise 20.05.1993 doğumlu (18) Sloven oyuncu Luka Rupnik. Rupnik'i 24.01.1993 doğumlu olan Büyük Britanyalı Devon Van Oostrum takip ediyor.