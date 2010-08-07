-TÜRKİYE: 93 - İRAN: 53 İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi (A) Milli Takımı'nın katıldığı ilk hazırlık turnuvası olan Adidas İstanbul Cup'ın ilk gününde Türkiye, İran'ı 40 sayı farkla, 93-53 yendi. (A) Milli Takım, turnuvanın ilk maçına iyi savunma yaparak başladı. İlk periyodun ilk 6 dakikasında rakibine sadece 4 sayı izni veren milliler, çeyreği 24-16 önde geçti. İkinci periyotta savunmanın dozajını arttıran (A) Milli Takım, bu çeyreğin 9 dakikasında potasında sadece 3 sayı gördü. Ömer Aşık ile skorer bir oyun sergileyen Türkiye, 19. dakikada 27 sayılık fark (45-18) yakalarken, ilk yarıyı da 45-22 önde kapadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında dış şutlardaki sayılarıyla farkı açan Türkiye, Hidayet'in üçlüğü ile 27. dakikada farkı 30 sayıya (61-31) çıkardı. Son 3 dakikada savunmada biraz düşen milliler karşısında İran, üst üste basketler bulunca, 3. çeyrek 66-39 skorla Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyotta skorer oyununu sürdüren milliler, karşılaşmayı 40 farkla 93-53 kazanarak adidas İstanbul Cup Turnuvası'na galibiyetle başladı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Erşan Kartal xxx, Ziya Özorhon xxx, Önder Yılmaz xxx Türkiye: Kerem Tunçeri xx 7, Ömer Onan xx 13, Hidayet xx 6, Cevher xx 10, Semih xx 10, Ömer Aşık xxx 14, Ersan xxx 17, Sinan xx, Oğuz xx 5, Engin xx 4, Cenk xx 5, Fatih xx 2 İran: Kamrani xx 7, Zandi xx 9, Sahakian x, Bahrami xx 8, Ehadadi xx 10, Kazami xx 6, Amini x, Veisi x, Doraghi x 4, Davari x 2, Nabipoor xx 7 1. Periyot: 24-16 Devre: 45-22 3. Periyot: 66-39 Beş Faulle Çıkan: 32.09 Ehadadi (İran)