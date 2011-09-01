Türkiye 90-61 Büyük Britanya

T24 - A Milli Basketbol Takımımız, 2011 FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 90-61'lik skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.



Turnuvaya 79-56'lık Portekiz galibiyeti ile başlayan 12 Dev Adam, ikinci günde Büyük Britanya'yı 29 sayı farkla mağlup etti.



A Milli Basketbol Takımı'nda 15 sayı- 6 asist- 4 ribaundla oynayan Emir Preldzic takımı adına en skorer isim olurken, Ömer Onan 14 sayı- 4 ribaund- 2 asist, Oğuz Savaş 12 sayı- 4 ribaund- 1 asist, Enen Kanter 11 sayı- 5 ribaundla müsabakayı tamamladı. Rakip Büyük Britanya'da ise Luol Deng 22 sayı- 8 ribaundla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemezken, Kyle Johnson 10 sayı- 3 ribaundla oynadı.



Rakip takımda ise 22 sayı atan Deng, mücadelenin en skorer oyuncusu oldu. Chigaco'nun yıldız oyuncusu 22 sayının dışında maçı 8 sayı ile tamamladı.



Milli Takımımız turnuvadaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük Britanya ise 15.15'te İspanya karşısında ter dökecek.



Milli takımın, bugün sabah yaptığı antrenmanda boynu tutulduğu için yer almayan Ersan, Büyük Britanya maçında ilk 5'te sahaya çıktı. Milli takım, Portekiz maçında olduğu gibi Büyük Britanya maçına da Kerem Tunçeri, Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Ömer Aşık 5'i ile başladı.





Türk taraftarlardan büyük destek



Türk taraftarlar, Portekiz maçında olduğu gibi Büyük Britanya maçında da “12 Dev Adam”ı coşkuyla destekledi. “Turkcell Coşkusu” davul grubu ile birlikte tribünde yer alan yaklaşık 100 Türk taraftar, sürekli tezahürat yaparak, “12 Dev Adam”a Büyük Britanya karşısında destek verdi. Taraftarlar Türk bayraklarının yanı sıra tribüne, iki yanında Türk bayrağı olan “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazılı pankart astı. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, karşılaşmayı izleyen yaklaşık 30 İngiliz taraftarı ise zaman zaman takımları lehine bağırdı.





Maçtan dakikalar



TÜRKİYE 90-61 BÜYÜK BRİTANYA



Boateng'in smacı ile skor 84-55 oldu.



- Cenk Akyol'un 3 sayılık basketi farkı 31 sayıya çıkardı. 82-51



- Ömer Aşık'ın 2'de 1'lik serbest atışı ile skor 74-51 oldu.



- Deng içeri yüklendi ve Ömer'in üzerinden 21. sayısını bıraktı. 73-48



- Ömer Onan dip çizgide çok boş kaldı ve cezayı kesti. 69-44



- Kerem Tunçeri içeriyi zorladı ve gözyaşı damlasını bıraktı. 66-44





Üçüncü çeyrek sonucu: Türkiye 64-43 Büyük Britanya



- Ersan 1 dakika içinde 2 faul birden yaparak faul sayısını 4'e çıkardı.



- Emir Preldzic kendine pozisyonu yarattı ve 2 sayılık basket kaydetti. 61-37



- Freeland içeriyi zorladı ve kolay bir basket buldu. 59-37



- Ender, ön alanda boş kaldı ve 3 sayılık basketi buldu. 57-35



- Hido, çok uzaklardan atışı yaptı ve 3 sayılık basketi kazandırdı takımımıza. 54-33



- Ömer Aşık'tan muhteşem bir smaç geldi, bir de faul var. 51-33. Ömer, serbest atışı sayıya çeviremedi ama ribauntu Hido aldı.



- Büyük Britanya farkı 16 sayıya kadar indirdi. 47-31



- Hido'nun uzun pasında Enes Kanter'den süper bir smaç geldi. 47-26



- Ömer Aşık serbest atış çizgisinden 2'de 1 attı. 45-26



- Hidayet'in attığı şutta topa Ömer müdahale edince sayı geçerlilik kazanmadı.





İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 44-26 BÜYÜK BRİTANYA (İlk yarıda maçın en skorer oyuncusu 13 sayı ile Deng oldu. Onu attığı 10 sayı ile Emir Preldzic takip ediyor. Genç oyuncumuz Enes Kanter ise ilk yarıda 9 sayı 5 ribauntluk bir performans ortaya koydu.)



- Mola sonrasında Oğuz'un orta mesafeli basketi ile geri döndük. 44-26



- Johnson'un basketi ile skor 42-22 oldu. Son 1,5 dakikadır millilerimiz sayı bulmakta zorlanıyor. Orhun Ene de duruma el koymak adına mola aldı.



- Freeland'ın basketi skoru 42-18 yaptı.



- Kaptan Hidayet, içeriye muhteşem penetre etti ve turnikeyi bıraktı. 42-16



- Hido'nun girmeyen şutunda Enes, rakip pota altını dağıtarak ribauntu aldı ve takımına basket faulü kazandırdı. 39-16. Enes'in serbest atışı da başarılı. 40-16



- Hidayet çok zor pozisyonda atışını yaptı ve maçtaki ilk basketini kaydetti. 37-16



- Ender'in akıl dolu pasında Enes Kanter'in turnikesi geldi. 35-12



- Emirrrrrr, Emirrrrrr, Emirrrrr... 31-12



- Emir'in muhteşem pasında Oğuz pozisyonu aynı güzellikte bitirdi. 28-12

- Emir kendine iyi bir pozisyon yarattı ve sayıyı kaydetti. 24-12





İlk çeyrek sonucu: Türkiye 22-10 Büyük Britanya



- Ömer Onan, dip çizgide bombboş pozisyonda 3'lüğü gönderdi ve basketi buldu. 20-8



- Lenzly'i ön alanda boş bırakında Britanyalı oyuncu cezayı kesti. 17-6



- Ersan İlyasova'nın basketi skoru 15-3 yaptı.



- Ömer Aşık, hem bizim pota altımızda hemde rakip pota altında Britanyalı oyunculara zor anlar yaşatıyor.



- 12 Dev Adam maça muhteşem başladı ve farkı 10 sayıya kadar çıkardı. 13-3



- Muhteşem bir hücum sonrasında Kerem Tunçeri'nin 3'lüğü geldi. 7-1



- Hidayet, mücadelenin hemen başında 2 faul alında kenara geldi, yerine Emir Preldzic oyunda.



- Maçtaki ilk basketimiz Ömer Onan'ın 3'lüğü ile geldi. 3-1



- Milli takımımız mücadeleye Kerem Tunçeri, Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Ömer Aşık, Ersan İlyasova 5'i ile başladı.



- Hava atışı yapıldı ve mücadele başladı.







