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TÜRKİYE 9 PUANLA 3. SIRAYA YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

30 Mart 2011 03:07

-TÜRKİYE 9 PUANLA 3. SIRAYA YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde (A) Grubu'nda yer alan Türkiye, gruptaki 5. maçında Avusturya'yı 2-0 yendi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmada (A) Milli Takım, 28. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Gökhan Gönül, 78. dakikada Türkiye'yi 2-0 öne geçirdi. Avusturyalı Stefan Maierhofer'ın, 85. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremediği karşılaşma, 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. (A) Milli Takım böylece, grubunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 9 puanla 1 basamak atlayarak, 3. sıraya yükseldi. (A) Grubu'nda yapılan diğer karşılaşmada Belçika, sahasında Azarbeycan'ı 4-1 yendi. Belçika'nın ilk golü 12. dakikada Jan Vertonghen'den gelirken, Azarbeycan 16. dakikada Ruslan Abushev ile eşitliği yakaladı. Timmy Simonspen 32. dakikada penaltıdan bulduğu golle Belçika'yı 2-1 öne geçirdi. 45+1'de Nacer Chadli'nin golüyle ilk yarıyı 3-1 önde bitiren Belçika, 74. dakikada Jelle Vossen'in attığı golle farkı 3'e çıkardı: 4-1 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 4-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Belçika böylece 10 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi. (A) Grubu'nda son puan durumu şöyle oluştu: /* TAKIMLAR              O   G   B   M   A   Y   P  ----------------------------------------------- 1. Almanya            5   5   -   -  17   1  15 2. Belçika            6   3   1   2  14   9  10 3. Türkiye            5   3   -   2   8   6   9 4. Avusturya          5   2   1   2   9   8   7 5. Azerbaycan         4   1   -   3   3  13   3 6. Kazakistan         5   -   -   5   -  14   - */

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