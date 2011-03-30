-TÜRKİYE 9 PUANLA 3. SIRAYA YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde (A) Grubu'nda yer alan Türkiye, gruptaki 5. maçında Avusturya'yı 2-0 yendi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmada (A) Milli Takım, 28. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Gökhan Gönül, 78. dakikada Türkiye'yi 2-0 öne geçirdi. Avusturyalı Stefan Maierhofer'ın, 85. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremediği karşılaşma, 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. (A) Milli Takım böylece, grubunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 9 puanla 1 basamak atlayarak, 3. sıraya yükseldi. (A) Grubu'nda yapılan diğer karşılaşmada Belçika, sahasında Azarbeycan'ı 4-1 yendi. Belçika'nın ilk golü 12. dakikada Jan Vertonghen'den gelirken, Azarbeycan 16. dakikada Ruslan Abushev ile eşitliği yakaladı. Timmy Simonspen 32. dakikada penaltıdan bulduğu golle Belçika'yı 2-1 öne geçirdi. 45+1'de Nacer Chadli'nin golüyle ilk yarıyı 3-1 önde bitiren Belçika, 74. dakikada Jelle Vossen'in attığı golle farkı 3'e çıkardı: 4-1 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 4-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Belçika böylece 10 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi. (A) Grubu'nda son puan durumu şöyle oluştu: /* TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Almanya 5 5 - - 17 1 15 2. Belçika 6 3 1 2 14 9 10 3. Türkiye 5 3 - 2 8 6 9 4. Avusturya 5 2 1 2 9 8 7 5. Azerbaycan 4 1 - 3 3 13 3 6. Kazakistan 5 - - 5 - 14 - */