-TÜRKİYE, 9 AYDA 156,9 MİLYAR KWH ELEKTRİK TÜKETTİ ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Elektrik tüketimi Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11, elektrik üretimi ise yüzde 10,5 arttı. AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) Eylül ayı geçici işletme sonuçlarından yaptığı derlemeye göre, 2009 yılı Eylül ayında 15 milyar 379,3 milyon kilovatsaat (kWh) olan elektrik tüketimi, bu yılın aynı ayında 17 milyar 74,6 milyon kWh oldu. Yılın ilk 9 ayında, toplam tüketim 156 milyar 889,1 milyon kWh'yı bulurken, 2009'un aynı dönemine göre artış oranı yüzde 8,4 oldu. Elektrik tüketimi Ocak ayında 17 milyar 337 milyon kWh, Şubat ayında 15 milyar 716,6 milyon kWh, Mart ayında 17 milyar 31,3 milyar kWh, Nisan ayında 16 milyar 339,1 milyon kWh, Mayıs ayında 16 milyar 563,5 milyon kWh, Haziran ayında 17 milyar 99,7 milyon kWh, Temmuz ayında 19 milyar 369,7 milyon kWh, Ağustos ayında da 20 milyar 357,6 milyon kWh olarak gerçekleşmişti. -EYLÜL'DE ELEKTRİK ÜRETİMİ- Bu arada Eylül ayındaki elektrik üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artışla 17 milyar 122,8 milyon kWh olarak gerçekleşti. Söz konusu miktarın 6 milyar 182 milyon kWh'lık kısmı Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait santrallerden, 1 milyar 351,9 milyon kWh'lık kısmı EÜAŞ'ye bağlı ortaklıklardan, 337,8 milyon kWh'lık kısmı işletme hakkı devri santrallerinden, 880,3 milyon kWh'lık kısmı otoprodüktörlerden, 3 milyar 764,2 milyon kWh'lık kısmı yap-işlet santrallerinden, 1 milyar 148,4 milyon kWh'lık kısmı yap-işlet-devret santrallerinden, 3 milyar 458,4 milyon kWh'lık kısmı da serbest üretim şirketlerine ait santrallerden gerçekleştirildi. Eylül'de çeşitli anlaşmalar çerçevesinde İran, Gürcistan, Azerbaycan, Hamitabat-Marista-3'ten toplam 199,3 milyon kWh elektrik enerjisi alındı. Irak, Suriye, Hamitabat-Marista-37e ve Babaeski-Neosanta'ya toplam 247,5 milyon kWh'lık enerji satıldı. Yılın ilk 9 ayında EÜAŞ'ye ait termik santrallerden 27 milyar 980,3 milyon kWh'lık, hidrolik santrallerden de 33 milyar 175,2 milyon kWh'lık elektrik üretildi. HES'lerden elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,3 artış gösterdi. 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırmalı olarak şöyle: AYLAR 2009 2010 ARTIŞ (YÜZDE) Ocak 16.851,4 17.337,0 2,9 Şubat 15.010,0 15.716,6 4,7 Mart 15.983,7 17.031,3 6,6 Nisan 14.849,1 16.339,1 10,0 Mayıs 15.297,7 16.563,5 8,3 Haziran 15.899,6 17.099,7 7,5 Temmuz 17.743,5 19.369,7 9,2 Ağustos 17.704,6 20.357,6 15,0 Eylül 15.379,3 17.074,6 11,0 Ekim Kasım Aralık TOPLAM 144.719,0 156.889,1 8,4