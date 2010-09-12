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Spor

TÜRKİYE 8'DE 8 YAPTI İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 03:22

-TÜRKİYE 8'DE 8 YAPTI İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'ı 83-82 yenen Türkiye, yenilgisiz olarak finale çıktı. Türkiye'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda yaptığı 8 maçta 8 galibiyet alan ''12 Dev Adam'' tarihinde ilk kez finale çıktı. İlk kez 2002'de ABD'de yapılan Dünya Şampiyonası'na katılan ve 9. olan Türkiye, Japonya'da yapılan 2006 Dünya Şampiyonası'nda ise 6. sırayı elde etti. (A) Milliler, Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Şampiyonası'nda ise büyük bir başarı göstererek, finale çıktı. -8 MAÇTA 8 GALİBİYET- Grup maçlarını 5 maçta 5 galibiyetle yenilgisiz lider olarak tamamlayan Türkiye, 2. turda Fransa, çeyrek finalde de Slovenya'yı yenerek, yarı finale çıktı.  Yarı finalde de Sırbistan'ı mağlup eden (A) Milli Takım, yenilgisiz olarak finale çıktı. Şampiyonada 2. tur ve çeyrek finalde rakip potalara 95 sayı gönderen Türkiye, Sırbistan'a 83 sayı atarken, şapiyonada ilk kez potasında 82 sayı gördü.  Türkiye'nin 2010 Dünya Şampiyonası'nda şu ana kadar yaptıkları maçlar ve sonuçları şöyle: (C) Grubu: Türkiye-Fildişi Sahili...........: 86-47 Türkiye-Rusya....................: 65-56 Türkiye-Yunanistan...............: 76-65 Türkiye-Porto Riko...............: 79-77 Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti.....: 87-40 2. Tur: Türkiye-Fransa...................: 95-77 Çeyrek final: Türkiye-Slovenya.................: 95-68 Yarı final: Türkiye-Sırbistan................: 83-82

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