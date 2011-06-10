-TÜRKİYE 77 REKORLA ''GUINNESS KİTABINDA'' LONDRA (A.A) - 10.06.2011 - Dünyanın en uzun boylu adamı, en kısa boylu kadını, en fazla beton blok kıran adamı, ilk kadın savaş pilotu ve daha birçoğu... Türkiye, 1955 yılından bu yana basılan "Guinness Dünya Rekorları" kitabında farklı alanlardaki 77 rekoruyla dikkat çekiyor. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Guinness Dünya Rekorları ofisinin girişinde tanıdık bir sima sizi karşılıyor. 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu adamı rekorunu elinde tutan Sultan Kösen'in dev kartondan resmi, ofisin girişinde bulunuyor. Bugünlerde İngiliz Channel 4 kanalında kendisiyle ilgili bir belgesel yayımlanan Sultan'la birlikte tüm dünyayı dolaşan ve belgeselde de yer alan Guinness Dünya Rekorları yetkilisi ise Türkçe bilen ve kurumun 6 yıldır insan kaynakları müdürlüğünü yapan Kelly Garrett. Garrett, ilk kez 2008 yılında rekor için başvuru yapan Sultan ile tanışıyor, ölçümlerini yapıyor ve 2010 yılında Sultan dünyanın en uzun adamı ilan edilerek, kitaptaki yerini alıyor. Sultan ile 14 ülkeyi gezdiğini ve çok yakın arkadaş olduklarını AA'ya anlatan Garrett, 2010 yılında onu Londra'ya da getirdiklerini kaydetti. Rekorun kayda geçirilmesi için Sultan'ın boyunu günde 3 kez ölçtüğünü ifade eden Garrett, "Çünkü insanın boyunun uzunluğu gün içinde değişir. İnsanın boyu sabah daha uzun, akşam daha kısa olur" dedi. Sultan'ın dünyanın en uzun adamı olarak rekorlar kitabına girmesi ve kamuoyuna tanıtılmasının ardından çok sayıda belgesel teklifinin geldiğini belirten Garrett, bunun sonucu olarak Channel 4'teki belgeselin çekildiğini kaydetti. Garrett, Sultan'ın tanınmasının tedavisine katkısının da büyük olduğunu ifade etti. -SON REKOR GALATASARAYLILARDAN- Türkiye'de Guinness rekorlarına ilginin günden güne arttığını söyleyen Garrett, bu nedenle Türkiye'de büro açtıklarını kaydetti. Türkiye'nin toplamda 77 rekoru elinde tuttuğuna dikkati çeken Garrett, bunlar arasında Sabiha Gökçen'in dünyanın ilk kadın savaş pilotu, Elif Kocaman'ın dünyanın en kısa kadını (72,6 cm), Ali Bahçetepe'nin dünyanın en fazla beton blok kıran adamı (1 dakikada 1,145 beton blok), Mehmet Özyürek'in dünyanın en uzun burunlu adamı (8,8 cm) olduğunu kaydetti. Garrett, Türkiye'de en son Galatasaraylı taraftarların Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında, "Bir stadyumda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırdığını söyledi. Rekor, 131,76 desibelle kırıldı. Garrett, Türkçeyi nasıl öğrendiğini sorusuna ise "Annem küçük yaşta Kıbrıs'tan gelmiş. Küçükken Türkçe bilmiyordum. Zaten California'da büyüdüm ve 2000 yılında Londra'ya döndüm. Tatil için Türkiye'ye gittiğimde aşık oldum. Batıdan doğuya kadar her yeri gezdim. Türkçeyi öğrenmeye karar verdim" yanıtını verdi. Kelly Garrett, 6 yıl boyunca kitaplardan Türkçeyi öğrendiğini ve daha sonra Türk arkadaşlar edindiğini söyledi. -GUINNESS'İN KİTABINA NASIL GİRİLİR- Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmek için, kurumla internet sayfası aracılığıyla irtibata geçilebiliyor. Türkçe dil seçeneğinin de mevcut olduğu sayfada, rekorların kuralları ve rekorun kayda geçmesi için gerekli olan kanıtlar sıralanıyor. Örneğin "tek elinde en fazla yumurta taşıyan adam" rekorunu kırmak isteyen kişinin, bununla ilgili fotoğraf ya da videoyu kuruma e-posta ya da posta aracılığıyla göndermesi gerekiyor. Kurum bu rekorun geçerli ve ilginç olduğuna karar verirse, bu kişinin bulunduğu ülkeye gidilerek rekora şahitlik ediliyor ve kişi rekorlar kitabına giriyor. Rekor denemesi yapmak ve başvurmak ise ücretsiz. Her yıl yenilenerek basılan kitap, ismini, arkadaşlarıyla iddiaya giren Sir Hugh Beaver'ın sahibi olduğu ve birasıyla da tanınan Guinness şirketinden alıyor. Kitap, bir süre sonra Guinness'ten bağını koparsa da herkesçe tanınan ismini koruyor. -TÜRKİYE'NİN REKORLARI- Kitapta en çok rekor kıran ülke, 5 bin 187 rekorla ABD. ABD'yi sırasıyla İngiltere (2 bin 176), Almanya (624), Japonya (570), Kanada (565), Avustralya (563), Çin (454), Fransa (439), İtalya (392) ve Hindistan (300) takip ediyor. Türkiye ile ilgili kitapta bulunan 77 rekordan bazıları şöyle: -En uzun boylu adam (Sultan Kösen, 2 m 51 cm) -En büyük elli adam (Sultan Kösen, 28,5 cm) -En kısa boylu kadın (Elif Kocaman 72,6 cm) -İlk kadın savaş pilotu (Sabiha Gökçen) -En fazla beton blok kıran adam (Ali Bahçetepe, 1 dakikada 1,145 beton blok) -En uzun burunlu adam (Mehmet Özyürek, 8,8 cm) -En büyük omlet (4 bin 401 kg) -En uzun mangal (6 bin 166 metre) -En büyük sosis (1740 kilogram) -En büyük mikrop (150 mm) -Kişi başına en fazla ekmek tüketen ülke (Türkiye, 199,6 kilogram) -Üç portakalı en hızlı soyup yeme (1 dakika 16 saniye) -1 dakikada en fazla portakal suyunu sıkma (880 mililitre) -En hızlı kolbastı dansı (1 dakikada 320 adım) -Kürekle üç okyanusu geçen ilk kişi (Erden Eruç) -Üzerinde en fazla kristal bulunan gelinlik (45 bin 24 kristal) -1 dakikada en fazla yastık kılıfı değiştirme (7 yastık) -1 dakikada en fazla tişört giyme (25 tişört) -48 kilo kadınlar silkmede en fazla ağırlık kaldıran halterci (Nurcan Taylan, 121 kilogram) -56 kilo erkekler silkmede en fazla ağırlık kaldıran halterci (Halil Mutlu, 168 kilogram) -Halterde en fazla olimpiyat altın madalyası kazanan sporcu (Naim Süleymanoğlu) -Dünya kupasında atılan en hızlı gol (Hakan Şükür, 11. saniye) -Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses (Galatasaray, 131,76 desibel)