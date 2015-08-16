Türkiye: 73 Yunanistan: 64

2015 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen özel turnuvada karşılaştığı Yunanistan'ı 73-64'lük skorla mağlup etti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Türkiye, Ali Muhammed, Sinan Güler, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başladı. Yunanistan, ikinci dakikada skoru 5-0'a getirdi. Ersan İlyasova ile basketler bulan milliler, 6. dakikaya girilirken durumu 10-7 yaptı. Boyalı alanda Koufos ile Bourousis ikilisiyle skor üreten Yunanistan, hücumda da topu iyi kullandı.

İlk periyotu Mavi Beyazlılar, Bourousis'in son saniye basketiyle 21-19 önde kapattı. İkinci periyotta Melih Mahmutoğlu ve Barış Hersek ikilisiyle etkili olan Türkiye, buna karşın rakibini savunmada durdurmakta zorlandı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Takım, 39-35 önde tamamlayarak soyunma odasına gitti.

Temponun düştüğü üçüncü periyotta Yunanistan, Nikos Zisis ve Giannis Bourousis ikilisiyle sayılar buldu. Bu bölümde Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman ile hücumlarda etkili olan Türkiye, Oğuz Savaş'ın son saniye basketiyle periyotu 52-50 önde kapattı. Mücadelenin final periyotuna hızlı başlayan Türkiye, iki dakika içerisinde yakaladığı 7-0'lık seriyle durumu 59-50'ye getirdi.

Mola alan Yunanistan, ara sonrasında Vassilis Spanoulis'in turnikesiyle milliler, serisine son verdi. Son bölümde iki takımda basit top kayıpları yaparken, 38. dakikada skor 66-62'ye geldi. Oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, maçtan da 73-64 galibiyetle ayrıldı.