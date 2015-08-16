T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye: 73 Yunanistan: 64

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen özel turnuvada karşılaştığı Yunanistan'ı mağlup etti

16 Ağustos 2015 01:59

2015 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen özel turnuvada karşılaştığı Yunanistan'ı 73-64'lük skorla mağlup etti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Türkiye, Ali Muhammed, Sinan Güler, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başladı. Yunanistan, ikinci dakikada skoru 5-0'a getirdi. Ersan İlyasova ile basketler bulan milliler, 6. dakikaya girilirken durumu 10-7 yaptı. Boyalı alanda Koufos ile Bourousis ikilisiyle skor üreten Yunanistan, hücumda da topu iyi kullandı.

İlk periyotu Mavi Beyazlılar, Bourousis'in son saniye basketiyle 21-19 önde kapattı. İkinci periyotta Melih Mahmutoğlu ve Barış Hersek ikilisiyle etkili olan Türkiye, buna karşın rakibini savunmada durdurmakta zorlandı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Takım, 39-35 önde tamamlayarak soyunma odasına gitti.

Temponun düştüğü üçüncü periyotta Yunanistan, Nikos Zisis ve Giannis Bourousis ikilisiyle sayılar buldu. Bu bölümde Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman ile hücumlarda etkili olan Türkiye, Oğuz Savaş'ın son saniye basketiyle periyotu 52-50 önde kapattı. Mücadelenin final periyotuna hızlı başlayan Türkiye, iki dakika içerisinde yakaladığı 7-0'lık seriyle durumu 59-50'ye getirdi.

Mola alan Yunanistan, ara sonrasında Vassilis Spanoulis'in turnikesiyle milliler, serisine son verdi. Son bölümde iki takımda basit top kayıpları yaparken, 38. dakikada skor 66-62'ye geldi. Oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, maçtan da 73-64 galibiyetle ayrıldı.

ETİKETLER

türkiyeyunanistanbasketbolözel maçhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24