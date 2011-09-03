-Türkiye: 68 - Litvanya: 75 PANEVEZYS (A.A) - 02.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda üçüncü maçında ev sahibi Litvanya'ya 75-68 yenilen Türkiye, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Ersan İlyasova ve Ömer Onan ile sayılar bulan Türkiye, 2. dakikayı 4-2 önde geçti. Ancak bu dakikadan sonra yaklaşık 2 dakika hücumda sayı bulamayan A Milli Takım karşısında Litvanya, Kaukenas ve Jankunas'ın sayılarıyla 4. dakikada 8-4 öne geçti. İlk periyotta Ersan İlyasova ile sayılar bulan Türkiye, bu oyuncunun 3 sayılık basketleriyle periyodun bitimine 2 dakika 20 saniye kala (14-13) üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Ancak ev sahibi ekip, Songaila'nın periyodun bitimine 3 saniye kala attığı basketle 1. periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci periyoda Pocius'un basketiyle başlayan rakibi karşısında iyi savunma yapan Türkiye, rakibine 5 dakika sayı şansı tanımadı. Enes Kanter ve Ömer Onan ile hızlı hücumlarda bulduğu basketlerle öne geçen A Milli Takım, Ömer Aşık'ın pota altından bulduğu basketle 15. dakikayı 27-21 önde tamamladı. Türkiye, ilk yarıda 12 sayı atan Ersan İlyasova'nın basketiyle 17. dakikada farkı 8 sayıya kadar (31-23) çıkardı. Ancak bu dakikadan sonra hücumlardan boş dönen ve 1.5 dakika sayı atamayan A Milli Takım karşısında Litvanya, Kalnietis, Jasikevicius ve Jankunas'ın sayılarıyla 6-0'lık bir seri yakaladı ve 18. dakikada farkı 2 sayıya (31-29) indirdi. Ömer Onan ile arka arkaya bulduğu basketlerle ilk yarının son 35 saniyesine 35-29 önde giren ''12 Dev Adam'', son saniyede Jasaitis'in attığı 3 sayılık baskete engel olamayınca, devreyi 35-32 önde kapadı. İlk yarıda rakibine ribauntlarda 18-13 üstünlük kuran Türkiye, 6 hücum ribaundu aldı. İlk yarıda 4'de 4 iki sayılık isabetle (Yüzde 100) oynayan Ömer Onan, 8 sayı atarken, Ömer Aşık 3'ü hücum, toplam 8 ribaunt aldı. İkinci yarının başında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken Türkiye, 23. dakikayı 37-36 önde geçti. Bu dakikadan sonra Ömer Aşık ve Ersan İlyasova ile sayılar bulan A Milli Takım, üçüncü periyodun bitimine 4 dakika 28 saniye kala farkı 6 sayıya (45-39) çıkardı. Ancak Pocius, Songaila ve Jasaitis'in sayılarıyla periyodun bitimine 2 dakika 21 saniye kala (47-47) beraberliği sağlayan Litvanya, bitime 25 saniye kala Pocius ile hızlı hücumda bulduğu basketle öne geçerek, dördüncü çeyreğe 51-49 önde girdi. Son periyoda Petravicius'un basketiyle başlayan (53-49) Litvanya karşısında Türkiye, Ersan İlyasova'nın arka arkaya bulduğu basketlerle 32. dakika içinde eşitliği (53-53) sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son 2 dakikasına da 67-67 berabere girildi. Kaukenas'ın attığı basketle Litvanya, bitime 1 dakika 18 saniye kala 69-67 öne geçerken, Songaila pota altında Emir Preldzic'e bitime 1 dakika 3 saniye kala kasti faul yaptı. Faul atışlarının birini sayıya çeviren Emir Preldzic, daha sonra hücumda atışı kaçırdı. Bitime 40 saniye kala Songaila'nın faul atışlarından bulduğu basketle 71-68 öne geçen Litvanya, rakibi hücumunda Emir Preldzic ile top kaybı yapınca, Jasikevicius'un bitime 15 saniye kala faul atışlarından bulduğu basketle farkı 5 sayıya (73-68) çıkardı. Bitime 8 saniye kala Ender Arslan'ın 3 sayılık atışı da girmedi ve Litvanya, Jasaitis'in faul atışlarından bulduğu basketlerle karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı. Bu arada, maçın bitimine 5 dakika 58 saniye kala sakatlanan Kerem Tunçeri, maça devam edemedi. Salon: Panevezio Hakemler: Sreten Radovic xx (Hırvatistan), Spyridon Gontas xx(Yunanistan), Sergiy Zashchuk xx (Ukrayna) Türkiye: Kerem Tunçeri x 2, Ömer Onan xx 10, Hidayet Türkoğlu xx 9, Ersan İlyasova xxx 20, Ömer Aşık xxx 11, Enes Kanter xx 5, Ender Arslan xx 2, Emir Preldzic xx 7, Cenk Akyol x, Oğuz Savaş x 2 Litvanya: Kalnietis xx 9, Kaukenas xxx 11, Jasaitis xxx 11, Jankunas xxx 7, Javtokas xx 4, Pocius xxx 9, Songaila xxx 12, Ksistof Lavrinovic x, Jasikevicius xxx 7, Petravicius xx 5 1. Periyot: 17-19 Devre: 35-32 3. Periyot: 49-51