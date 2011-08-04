-TÜRKİYE: 64 - İSVEÇ: 66 ORADEA (A.A) - 04.08.2011 - Avrupa Genç Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında İsveç'e 66-64 yenildi. Romanya'nın Oradea kentinde bugün başlayan şampiyonadaki ilk maçında İsveç ile karşılaşan milliler, karşılaşmanın ilk çeyreğinde kötü bir performans sergiledi. İsveç, bu çeyreği 19-12 üstün tamamladı. 2. periyotta daha etkili bir oyun sergileyen milliler, farkı kapatmasına karşın devreyi İsveç 33-31 önde bitirdi. İki takımın da etkili oynadığı 3. çeyrek de 53-49 İsveç lehine geçilirken, milliler karşılaşmadan 66-64 mağlup ayrılarak ilk yenilgisini aldı. Genç Kız Milli Takımı, şampiyonadaki 2. maçında yarın saat 15.45'te Rusya ile karşı karşıya gelecek.