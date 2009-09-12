Türkiye 63 - İspanya 60

36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası finallerinde 2. Tur (F) Grubu'ndaki ilk maçında (A) Milli Takım, İspanya'yı 63-60 yendi.



Turnuvanın en önemli favorisi olarak gösterilen son Dünya Şampiyonu İspanya'yı yenmeyi başaran (A) Milli Takım, avantajlı başladığı (F) Grubu'ndan çeyrek finale yükselme yolunda çok büyük bir adım attı.



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk bölümünde Rubio ve Fernandez'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan İspanya, (A) Milli Takım'ın kimi hücumları iyi değerlendirememesinden yararlanarak 4. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 14-8. Kerem'in skora katkı yapmasıyla toparlanan, Ömer Aşık'ın pota altında kazandırdığı sayılarla üstünlüğü ele alan milliler, yakaladıkları 10-2'lik seriyle 9. dakikada 18-16 öne geçerken, ilk periyotu 22-20 İspanya üstün bitirdi.



2. çeyreğe dağınık başlayan ve özellikle savunma ribauntlarında sıkıntı yaşayan (A) Milli Takım, pota altında Marc Gasol'u durduramayınca, İspanya, 12. dakikada skoru 27-20 yaptı. Ardından savunmasını sertleştiren ve ribauntlarda daha mücadeleci bir oyun sergileyen milliler, İspanya'nın kolay sayı bulmasını önledi. Ender, Ömer Aşık, Hidayet ve Kerem ile basketler kazanarak skoru dengeleyen milli takım, Ersan'ın son saniye 3'lüğüyle de devreyi 36-34 galip kapattı.



Ömer Aşık, ilk yarıda kaydettiği 13 sayıyla, (A) Milli Takım'ın en önemli itici gücü oldu.



İkinci yarıya Kerem'in 3 sayılık basketiyle başlamasının ardından bir süre bocalayan milli takım, özellikle Navarro'nın sayılarını bir türlü engelleyemedi. Ancak Ersan'ın skor yükünü üstlenmesiyle (A) Milli Takım, İspanya'nın kontrolü ele almasını önleyerek, son periyoda 49-48 önde girdi.



Oldukça çekişmeli geçen 4. ve son periyotta son saniyeye dek iki takım da maçı koparmayı başaramadı. Son 12 saniyeye 61-60 Türkiye'nin üstünlüğünde girilirken, İspanya hücumunda Ömer Aşık'ın Lopez'i bloklamasının ardından İspanya'nın galibiyet düşleri suya düştü. Dönen topta yapılan faul sonrası Semih 2 atışı da sayıya çevirerek maçın skorunu 63-60 olarak belirledi.



(A) Milli Takım'da sağlık sorunları yaşayan ve yüksek ateşi nedeniyle dünkü çalışmaya da katılamayan Ömer Onan, İspanya karşısında takımdaki yerini aldı.



Milliler, 2. Tur (F) Grubu'ndaki 2. maçında 14 Eylül Pazartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.



Salon: Lodz Arena



Hakemler: Shmuel Bachar (İsrail) xxx, Sreten Radoviç (Hırvatistan) xxx, Robert Lottermoser (Almanya) xxx



Türkiye: Kerem xxx 11, Ömer Onan xx, Ersan xxx 15, Hidayet xx 2, Ömer Aşık xxx 13, Sinan xx 2, Semih xxx 11, Ender xx 4, Oğuz xx 2, Engin xx 3



İspanya: Rubio xx 3, Fernandez xxx 16, Navarro xx 7, Reyes xx 8, Pau Gasol xxx 16, Mumbru x, Lopez x, Marc Gasol xx 7, Garbajosa x 3, Llull



1. Periyot: 20-22



Devre: 36-34 (Türkiye lehine)



3. Periyot: 49-48