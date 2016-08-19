Türkiye 6 yıl içinde üyeliği hedefliyor



Alman gazetesi Die Welt'e konuşan Türkiye'nin AB nezdindeki büyükelçisi Selim Yenel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılında 100 yaşına basacağını belirterek "Avrupa Birliği üyeliğinin ülkesi için taçlandırılmak olacağını" ifade etti. Ülkesinin tam üyelik için çabalarını sürdürdüğünü ifade eden Yenel, "Uzun vadede AB üyesi olmamak bizim için kabul edilemez. AB üyeliği bizim için çok önemli" diye konuştu.

Yenel, siyasi ve ekonomik konularda, ayrıca tüketicinin korunması ve sağlık gibi tüm alanlarda Türkiye'nin standartlarını yükselttiğini ifade etti. Vize liberalizasyonu konusunda ise AB'den garanti isteyen Yenel, "Gerekli olarak 72 koşulu yerine getirmemiz durumunda AB'nin Türkler için vize zorunluluğunu kaldıracağı konusunda kuşkularımız var" dedi.

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat etmesini tüm Avrupa kurumlarının onaylayacağından emin olmaları gerektiğini vurgulayan Yenel, vizesiz seyahatin ekim ayından itibaren hala mümkün olduğunu belirtti. Yenel, Türkler için vizenin bu yıl içinde mutlaka kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Mülteci anlaşması kartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ekim ayına kadar Türk vatandaşları için vizenin kaldırılmaması durumunda mülteci anlaşmasının feshedileceğini söylemişti.

AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşması çerçevesinde Yunanistan'a gelen yasadışı ve iltica hakkı bulunmayan mülteciler Türkiye'ye geri gönderiliyor. Geri gönderilen her Suriyeli mülteci karşılığında Türkiye'den yasal yollarla Suriyeli mülteci alınıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de insan kaçakçılarıyla savaşta Türkiye ile varılan mutabakatın büyük rol oynadığını belirterek mutabakatın sürmesinden yana olduğuna işaret etti.