Türkiye 6 ayda köprü ve otoyollardan ne kadar para kazandı?

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgilere göre, Haziran ayında köprü ve otoyollardan toplam 33 milyon 88 bin 262 araç geçiş yaparken, bu araçlardan toplam 78 milyon 957 bin 999 lira geçiş ücreti alındı.

Haziran ayında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerini kullanan araç sayısı 12 milyon 960 bin 424 oldu. Haziran ayında elde edilen gelirin 21 milyon 53 bin 666 lirası bu araçlardan geldi.

Haziran ayında otoyolları ise 20 milyon 127 bin 838 araç kullandı. Geçen ay otoyollardan 57 milyon 904 bin 333 lira gelir sağlandı.

Gelir 330 milyon lirayı aştı

Yılın ilk ayında köprü ve otoyollardan 26 milyon 378 bin 150 araç geçiş yapmış ve 60 milyon 113 bin 724 lira gelir elde edilmişti.

Şubat ayında ise geçiş yapan araç sayısı 25 milyon 234 bin 34 olurken, elde edilen gelir de 57 milyon 505 bin 547 lira olmuştu.

Mart ayında köprü ve otoyollardan geçen 29 milyon 862 bin 185 araçtan 68 milyon 344 bin 281 lira gelir elde edilmişti.

Nisan ayında ise 30 milyon 149 bin 980 araçtan 69 milyon 560 bin 89 lira gelir sağlanmıştı.

Mayıs ayında ise 32 milyon 398 bin 556 araçtan 74 milyon 631 bin 725 lira gelir gelmişti.

Böylece yılın ilk 6 ayında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 177 milyon 111 bin 167 olurken, bu araçlardan elde edilen gelir 409 milyon lirayı geçti.

Bu gelirlerin 123 milyon 127 bin 193 lirası Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilirken, 285 milyon 986 bin 172 lirası ise otoyollardan sağlandı.