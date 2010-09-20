-TÜRKİYE 6 AYDA 12.7 MİLYON TON PETROL İTHAL ETTİ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Türkiye bu yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran) yaklaşık 12,7 milyon tonluk petrol ithalatı yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ''Petrol Piyasası 2010 Yılı İlk 6 Aylık Raporunu'' yayımladı. Rapordan yapılan derlemeye göre, 2010 yılının ilk yarısında 32 ülkeden toplam 12 milyon 728 bin 538 ton petrol ithalatı yapıldı. Toplam ithalatın 7 milyon 524 bin 21 tonunu ham petrol, 3 milyon 799 bin 656 tonunu kırsal motorin, 901 bin 615 tonunu motorin, 270 bin 279 tonunu fuel oil 3, 147 bin 238 tonunu 95 oktan kurşunsuz benzin, 65 bin 783 tonu jet yakıtı, 17 bin 946 tonu fuel oil 5 ve 2 bin tonunu da uçak benzini ithalatı oluşturdu. 12,7 milyonluk ithalatın yaklaşık 5,2 milyon Rusya Federasyonu'ndan, 2,5 milyon tonu İran'dan, 821,3 bin tonu Suudi Arabistan'dan, 788,4 bin tonu Kazakistan'dan, 796,4 bin tonu Irak'tan karşılandı. Türkiye'nin petrol ithalatının yüzde 41'ini karşılayan Rusya'dan 2,5 milyon tonluk ham petrol ithalatının yanı sıra 2,8 milyon ton kırsal motorin, 11,9 bin ton motorin, bin 200 ton fuel oil 5 ve 3 bin ton fuel oil 3 ithalatı da yapıldı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında 85 ülkeye yaklaşık 2,4 ton petrol ihracatı yapıldı. İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler Singapur, Suriye, Mısır, İran ve KKTC olarak sıralandı. -DAĞITICIDA LİDER POAŞ- İlk yarıda dağıtıcı firmaların yaptıkları satışlar dikkate alındığında, 54 dağıtıcı şirket toplam 965 bin 383 ton benzin, 6 milyon 328 bin 370 ton motorin, 398 bin 743 ton fuel oil, 802 bin 190 ton havacılık yakıtı, 195 bin 872 ton denizcilik yakıtları satışı yaptılar. Dağıtıcı satışlarında yüzde 32,8 ile Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) başı çekti. POAŞ'ı yüzde 18 pay ile Shell&Turcas Petrol A.Ş., yüzde 15 pay ile OPET, yüzde 10 pay ile BP, yüzde 5,1 pay ile Total Oil izledi. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'deki rafineri üretimi 8 milyon 799 bin 187 ton olurken, bunun 1 milyon 722 bin 466 tonunu 95 ve 98 oktan kurşunsuz benzin üretimi, 1 milyon 206 bin 274 tonunu jet yakıtı, 1 milyon 175 bin 699 tonunu motorin, 1 milyon 77 bin 590 tonunu diğer motorin türleri, 1 milyon 405 bin 84 tonunu fuel oil 5-6 üretimi oluşturdu.