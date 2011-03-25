-TÜRKİYE: 6 - LIECHTENSTEIN: 1 SİVAS (A.A) - 25.03.2011 - UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup ilk maçında, Türkiye Ümit Milli Takımı, Liechtenstein takımını 6-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Ümit Milliler, ikinci yarıda da üstün bir futbol ortaya koyarak 1'i penaltıdan olmak üzere 3 gol daha buldu. Sergilediği futbolla beğeni toplayan Ay-Yıldızlılar, sahadan 6-1 galip ayrılmayı başardı. Konuk ekip Liachtenstein ise ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda de pek varlık gösteremedi. İkinci yarıda 1 gol bulan konuk ekip, sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Maç sonrası, Ümit Milli Takım futbolcuları sevinç yaşadı. Futbolcular, stadyum hoparlörlerinden çalınan ''10. Yıl Marşı'' eşliğinde galibiyet sevincini Sivaslı futbolseverlerle paylaştı. Futbolseverler, üstün bir futbol oynayarak sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlıları alkışladı. Maçı locada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcılarıyla birlikte izleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal'ın genç oyuncuları dikkatle takip ettiği görüldü. Stat: 4 Eylül Hakemler: Istvan Kovacs xxx, Zoltan Szekely xxx, Radu Adrian Stefan Ghinguleac xxx, Robert Dumitru xxx Türkiye: Özkan Karabulut xxx, Savaş Yılmaz xxxx, Özgür Çek xxx, Serdar Aziz xxxx, Alper Potuk xxx (Dk. 72 Furkan Özçal xxx), Şahin Aygüneş xxxx (Dk. 81 Cem Sultan xxx), Burak Kaplan xxxx, Emre Çolak xxx, Ali Kuçik xxxx (Dk. 58 Sefa Yılmaz xxx), Musa Nizam xxx, Necip Uysal xxx Liechtenstein: Mario Tichy xx, Fabian Eberle xx, Pius Sprenger xx (Dk. 74 Claudio Beck xx), Daniel Kaufmann xx, Olcay Gür xx, Chirtoph Duelli xx (Dk 90. Mathias Sele ?), Rony Hanselmann xx, Philipp Ospelet xx, Niklas Kieber xxx (Dk. 68 Şakir Kaplan xx), Sandro Wieser xx, Armando Heeb xx Goller: Dk. 15 Ali Kuçik, Dk. 28 Şahin Aygüneş, Dk. 41 Serdar Aziz, Dk. 55 Emre Çolak (Penaltıdan), Dk. 69 Özgür Çek, Dk. 84 Savaş Yılmaz (Türkiye), Dk. 60 Niklas Kieber (Liechtenstein) Sarı kartlar: Dk. 18 Necip Uysal, Dk. 75 Özgür Çek (Türkiye), Dk. 38 Daniel Kaufmann (Liechtenstein)