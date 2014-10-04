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Spor

Türkiye 56 - 66 İspanya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'na yarı finalde veda etti

04 Ekim 2014 23:55

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya engelini aşamadı.  Dünya Şampiyonası yarı final mücadelesinde İspanya'ya karşı iyi bir mücadeleye ortaya koyan A Milli Kadın Takımı, bütün çabalarına sonuca ulaşamadı ve sahadan 66-56 mağlup ayrıldı.

Bu galibiyetle İspanya adını finale yazdırırken, Milliler 3.'lük mücadelesi verecek.

Türkiye’de düzenlenen 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, yarı finalde İspanya ile karşı karşıya geldi.

Milliler mücadeleye Işıl Alben, Şaziye İvegin Üner, Esmeral Tunçluer, Lara Sanders ve Nevriye Yılmaz beşiyle başlarken, İspanya da Laura Nicholls, Alba Torrens, Laia Palau, Marta Xargay ve Sancho Lyttle beşiyle parkede yer aldı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, maça Lara Sanders ve Şaziye İvegin Üner’in sayılarıyla hızlı başlayan milliler, ilk 1.5 dakikada durumu 0-5’e getirdi. Alba Torrens ile maçtaki ilk sayılarını bulan İspanya, Palau ve Lyttle’ın da isabetleriyle 9-0’lık seri yakaladı. Nevriye Yılmaz’ın üç sayılık basketiyle rakibinin serisine son veren Milliler, 6.dakikada da 11-12’lik skorla öne geçti. Oyunun temposunu iyi kontrol eden Ay Yıldızlılar, Lara Sanders’ın orta mesafe isabetiyle ilk çeyreği 19-20 önde tamamladı.

İkinci periyotun ilk 3 dakikasında takımlar hücumlardan boş döndü. Bu periyottaki ilk sayılarını Lara Sanders ile bulan Milliler, potasında ise ilk sayılarını Torrens ve Lyttle’dan gördü. Karşılıklı top kayıplarıyla girilen son dakikada alan savunmasına karşı iyi hücum eden İspanya, ilk yarıyı da Laura Gil’in basketiyle 28-27 önde kapattı.

Üçüncü periyotun başında oyunun temposunu istediği gibi ayarlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Işıl Alben’in de üç sayılık basketiyle öne geçti (28-30). Sancho Lyttle’ın orta mesafe isabetiyle bu yarıdaki ilk sayılarını üreten İspanya, Alba Torrens’in de basketiyle 24.dakikada durumu 32-30 yaptı. Nevriye Yılmaz’ın serbest atış çizgisinden bulduğu dört isabet ve ardından da üç sayı çizgisinden bulduğu basketle Milliler durumu 32-39 yaptı. Ancak savunmada toparlanan İspanya, yakaladığı 9-0’lık seriyle son 10 dakikalık bölüme 41-39 üstün girdi.

Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan İspanya sahadan da 66-56 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

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