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Dünya

TÜRKİYE 5 MİLYON DOLARLIK NAKDİ YARDIM YAPTI İSLAMABAD (A.A)

11 Ağustos 2010 17:17

-TÜRKİYE 5 MİLYON DOLARLIK NAKDİ YARDIM YAPTI İSLAMABAD (A.A) - 11.08.2010 - Türkiye'nin sel felaketinin vurduğu Pakistan'a gönderdiği 5 milyon dolar nakdi yardım çeki, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan aracılığıyla Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'ye teslim edildi. Başkent İslamabad'daki başbakanlık binasında gerçekleşen teslim töreninde Gilani, Türkiye'nin yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Babür Hızlan da, zor durumdaki dost ve kardeş Pakistan halkı için yardımların süreceğini belirtti.  Hızlan, sel felaketinin boyutlarının ortaya çıkmasından hemen ardından Türk Kızılayı tarafından 35 tonluk insani  yardım malzemesinin Pakistan'a ulaştırıldığını, 3 kargo uçağı insani yardım malzemelerinin de bir hafta içinde Pakistan'a geleceğini kaydetti. Büyükelçi Hızlan, ayrıca, geçen aylarda Pakistan'da faaliyete başlayan Türkiye Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın (TİKA) selden hasar gören bazı bölgelerde yeniden yapılandırma projeleri üstleneceğini ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi nedeniyle Pakistan Başbakanı Gilani'yi geçen hafta telefonla aramış ve 5 milyon dolarlık nakdi yardım taahhüdünde bulunmuştu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Pakistan'a ilaç, gıda, giyecek ve barınmadan oluşan yaklaşık 1 milyon 725 bin TL tutarında 105 ton daha insani yardım malzemesi gönderileceğini bildirmişti. THY tarafından tahsis edilen 1 kargo uçağının, 35 ton ağırlığındaki yardım malzemesi ile bugün Ankara'dan İslamabad'a hareket edeceği belirtilmişti.

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