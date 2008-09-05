Türkiye 454. sınavda

Milliler Ermenistan'a gitti

A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenecek 19. Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri 5. Grup'ta yarın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı gruptaki ilk maçla birlikte 454. karşılaşmasına çıkacak.Türk Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde, 237'si resmi, 216'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 453 maçta 158 galibiyet, 108 beraberlik alırken, 187 kez de rakiplerine yenildi.Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda toplam 581 gol atarken, kalesinde 698 gol gördü.Öte yandan A Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde ilk kez Ermenistan ile karşılaşacak.TERİM'İN 78. SINAVIMilli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Ermenistan maçıyla birlikte 78. milli sınavını verecek.A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel maçta çıkan Fatih Terim, daha sonra 1993-1996 yılları arasında görev yaptığı milli takımı, 17 Ağustos 2005'de Sofya'da Bulgaristan ile yapılan özel karşılaşmadan bu yana çalıştırmaya devam ediyor.Ay-yıldızlılar, A Milli Futbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan teknik adam unvanını elinde bulunduran Fatih Terim yönetiminde yaptığı toplam 77 maçta, 36 galibiyet, 22 beraberlik, 19 yenilgi alırken, 113 gol atıp, kalesinde 87 gol gördü.Türk Milli Takımı'nı 1996 yılında İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine götürerek bir ilke imza atan Terim, bu yıl da Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenledikleri Euro 2008'de A millilere tarihinde ilk kez bu organizasyonda yarı final oynattı. Milliler, yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilirken, buna rağmen tarihsel bir başarıya da imza attı.