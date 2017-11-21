Türkiye, 4 yıl sonra hava sahasını Rusya'ya açtı

Türkiye, Suriye’deki içsavaş nedeniyle kapalı tuttuğu hava sahasını dört yıl aradan sonra Rusya Hava Kuvvetleri’ne açtı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Türkiye ile Rusya ilişkilerinde yeni ve kritik bir adım daha atıldı. Suriye krizi yüzünden dört yıldan bu yana Rusya Savunma Bakanlığı’na ait askeri uçaklara hava sahasını kapalı tutan Türkiye, önceki gün Rus askeri nakliye uçağına Türk hava sahasını açtı. Rus İnterfaks ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı’na ait TU-154M nakliye uçağı Moskova yakınlarındaki “Çkalovsk” askeri üssünden havalandıktan sonra Karadeniz ve Türkiye üzerinden uçuşunu gerçekleştirerek Suriye’nin Lazkiye bölgesinde yer alan Rus Hmeymim Hava Üssü’ne iniş yaptı. Böylece uçak en kısa yoldan Suriye’deki Rus Hmeymim Hava Üssü’ne ulaştı.

Kargo taşıyordu

Rus TU-154M uçağının Savunma Bakanlığı’na ait olmasına rağmen kargo taşıdığına dikkat çeken askeri uzmanlar, “Türkiye, Rusya’ya hava sahasını açmış olmasına rağmen, Suriye’deki terörist hedefleri bombardımana çıkan savaş uçakları yine de İran ve Irak hava sahalarını kullanmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Rusya, kendi topraklarından havalanan bombardıman uçaklarıyla İran ve Irak hava sahasını kullanarak Esad rejimine karşı mücadele yürüten silahlı grupları hedef alıyor.