Türkiye 4 yıl aradan sonra hava sahasını açtı; "Kargo var" denilen uçaktan Beşar Esad çıktı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Suriye içsavaşı nedeniyle dört yıldan bu yana Rusya Hava Kuvvetleri'ne kapalı tutan Türkiye'nin önceki gün hava sahasını açmasının ardından ilk yararlanan kişinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olduğunu açıkladı.

Özkök, Beşar Esad'ın Rusya'ya gittiği uçakla ilgili "Bindiği Rus ordusuna ait TU-154M nakliye uçağı, Lazkiye civarındaki Hmeymim Rus üssünden havalanmış, Türkiye üzerinden geçerek Moskova yakınındaki Çkalovsk askeri üssüne inmiş" diye yazdı.

Beşar Esad'ın bindiği TU-154M nakliye uçağına ilişkin Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu, "kargo taşıyordu" diye haber yapmıştı.

Türkiye, İran, Rusya zirvesinden önce Beşar Esad mevkidaşı Vladimir Putin ile dün sabah saatlerinde görüşmüştü.

Ertuğrul Özkök'ün "İçeride Esed’le kavga Soçi’de Esad’la masa" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

BUGÜN Rusya’nın Soçi şehrinde Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yapacağı Suriye zirvesine 24 saat kala bütün dünya sürpriz bir haberle uyandı.

Son 24 saatte olup bitenleri tek tek yazalım.

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- BİR: Son 24 saate kadar, Soçi’de bugün yapılacak zirvede masanın etrafında 3 ülkenin olacağını biliyorduk.

Ama dün sabaha karşı öğrendik ki, Türkiye ve İran temsilcilerinden önce Soçi’deki masaya bir dördüncü kişinin hayaleti oturmuş.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad...

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- İKİ: Son 24 saate kadar Esad’ın hangi havada olduğunu bilmiyorduk.

Çok iyiymiş...

Havasının ne olduğunu bir sonraki yazıda anlattım.

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- ÜÇ: Son 24 saate kadar Türkiye hava sahası Rus askeri uçaklarına kapatılmıştı.

Dün gece yarısı hava sahasının açıldığını öğrendik.

Ama bir şey daha öğrendik.

Ankara bu açıklamayı yapmadan 24 saat önce, yani pazar günü meğer o hava sahasından ilk yararlanan kişi Suriye Devlet Başkanı Esad olmuş.

Bindiği Rus ordusuna ait TU-154M nakliye uçağı, Lazkiye civarındaki Hmeymim Rus üssünden havalanmış, Türkiye üzerinden geçerek Moskova yakınındaki Çkalovsk askeri üssüne inmiş.

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- DÖRT: Son 24 saate kadar Esad’ın Türkiye’ye karşı tavrının uzlaşmaz olup olmadığını bilmiyorduk.

Alışılmışın dışında Esad’ın Putin’le yaptığı görüşmenin neredeyse tam zabıtları yayınlandı.

Orada Esad’ın söylediği bir cümle var ki, Türkiye açısından çok önemli:

“Biz geçmişe bakmak istemiyoruz. Siyasi barış sürecinde isteyen herkesle diyalog kurmaya hazırım.”

Bu sözlerin en önemli muhatabının Türkiye olduğu çok açık.

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Tekrar ediyorum. Bugün Soçi’de yapılacak Türkiye-Rusya-İran zirvesinde, masanın bir ucunda Esad’ın hayaleti oturmaktadır.

Ve Suriye lideri Türkiye Cumhurbaşkanı’na söyleyeceği sözü, 24 saat kala orada bütün açıklığı ile söylemiştir.

Türkiye'nin cevabı

İbrahim Kalın o buluşmayı bilseydi yine 'Esed' der miydi

TÜRKİYE Soçi zirvesine 24 saat kala Esad’ın bu mesajına nasıl bir cevap verir?

Bence bu cevap, aynı saatlerde Fransız TV kanalına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın şu cümlesinde verildi bile:

Aynen şöyle dedi Kalın: “Aklımızda tuttuğumuz ilkelerden biri Suriye’yi bir arada tutmaktır.”

O zaman bugün Soçi’deki zirve başlarken Türkiye’nin kendine sorması gereken tek soru şudur:

Suriye’nin toprak bütünlüğünü kim sağlayabilir? Sizce Esad’dan başka bir ihtimal var mı...

Durum böyleyse, İbrahim Kalın’a şu soruyu soracağım.

“O zaman Fransız TV’sine verdiğiniz mülakatta durup dururken, niye ondan yine ‘Esed’ diye söz etmeye başladınız?”

Ve bir soru daha...

Acaba o televizyona konuşmadan önce Esad’ın Moskova ziyaretinden ve orada söylediği sözlerden haberdar olsaydı, yine Esed der miydi?