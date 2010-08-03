'Türkiye 4. pisti yapacak, İngiltere yerinde sayıyor'

T24-

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde bir yazı kaleme alan Johnson, Türkiye ziyaretini anlattı ve resesyondan sonra yüzde 11’lik büyüme yakalayan Türk ekonomisine övgüler yağdırdı. James Bond’un baş karakter olduğu “Rusya’dan sevgilerle” filmine gönderme yapan Belediye Başkanı, “O filmde Yeşilköy Havalimanı tek terminaliyle varoşlardaki beyaz badanalı bir bungalovu andırıyordu. O günler geride kaldı. Bugünün Atatürk Havalimanı devasa. Havalimanı’ndan uçakla ayrılırken aşağı bakınca dinamizmin ve teknolojik gelişmişliğin mükemmel resmini gördüm” dedi. Johnson, Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndaki bir aksaklık yüzünden İstanbul’da bir gün fazladan kalmak zorunda kaldığını anlattı. Fazladan zamanını şehri gezerek geçiren Johnson, İstanbul’daki gökdelenlerin, şehrin camili silüetini tamamen değiştirdiğini kaydetti. Johnson, “Türk piyasası, Ortadoğu ve eski Sovyet bloğu pazarında temel kazanırken Avrupalı bürokratların kurallarına uyması gereksiz” dedi. Johnson, “Londra’daki Heathrow Havalimanı’na üçüncü pist yapılsın mı?” tartışmalarının gereksiz olduğunu, mevcut yönetimin böyle bir adım atamayacağını iddia etti. Johnson “Türkler dördüncü pisti yapacak. Bizim de vizyon sahibi olmamızın vakti geldi” yorumunu yaptı.