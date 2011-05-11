-TÜRKİYE 4. CEP TELEFONU PAZARI ANTALYA (A.A) - 11.05.20111 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünü Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi ve Designnobis Üst Düzey Yöneticisi Prof. Dr. Hakan Gürsu, Türkiye'nin cep telefonunda büyük bir pazar olduğunu belirterek, mobil hizmetler başladığı tarihten itibaren kaçak girişlerle birlikte dışarıdan 225 milyon cep telefonunun Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Prof. Dr. Hakan Gürsu, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin davetlisi olarak 'Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye' başlıklı seminerde 'Sayılarla Türkiye'nin ekonomik vizyonu' başlıklı sunum yaptı. Endüstriyel ekonomik gelişimin itici gücünün bilgi olduğunu kaydeden Gürsu, rekabet etmenin ana unsurunun da bilgi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 2023 yılında nüfus olarak Avrupa'nın en büyük ülkesi olacağını söyleyen Gürsu, ''Müthiş bir potansiyelimiz var ama kullanamıyoruz'' dedi. Türkiye'nin dünyada pazar olarak büyüyen bir ülke olduğunu vurgulayan Gürsu, teknolojide tüketici konumundan üretici konuma gelinmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye'nin ürettiği ve ihraç ettiği 100 dolarlık malın sadece 7 dolarının teknolojik ürün kabul edilebildiğini söyleyen Gürsu, şöyle devam etti: ''Bizde kilogramı 70 cent, Almanya'da eşdeğer mallarda ürünün kilogram fiyatı 100 dolar. Türkiye'de Gayrisafi Milli Hasıla'dan araştırma geliştirmeye ayrılan pay, AB ülkelerine göre düşük. İthalata dayalı üretim yapıyoruz. Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olsak da ekonomiyi refaha dönüştürmekte sancılar yaşamaktayız.'' -CEP TELEFONU- Türkiye'nin cep telefonunda büyük bir pazar olduğunu belirten Gürsu, şunları kaydetti: ''Türkiye'de cep telefonu satışı yüzde 72 arttı. Dünyanın en büyük 4. cep telefonu pazarıyız ama cep telefonu üretmiyoruz. Cep telefonu kullanımı 1 yılda 2 milyon 615 bin arttı. Türkiye'de 136 milyon cep telefonu kullanıyoruz, kişi başı 2 cep telefonu düşüyor ama kullanma yaşı göz önüne alındığında kişi başına 3 cep telefonu düşüyor. Türkiye'de 45 bin 479 baz istasyonumuz var. Dışa bağımlılığımız bu sektörde yüzde 100. Türkiye'de mobil hizmetler başladığı tarihten itibaren 150 milyon cep telefonu ithal edildi. Cep telefonuna 20 milyar doların üzerinde para aktarıldı.''