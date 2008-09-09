Türkiye 4 - Ermenistan 0

17. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası 2. eleme Grubu'nda Türkiye, Ali Sami Yen Stadı'nda Ermenistan'ı Batuhan Karadeniz (2), Eren Güngör ve Özer Hurmacı'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında iki takım da önem bir gol pozisyonu üretmeyi başaramadı. İlk dakikadan itibaren oyunu rakip sahaya yığmaya çalışan ay-yıldızlılar, 18. dakikada Abdullah’la gole yaklaştı, ancak genç oyuncunun vuruşu direğin üzerinden auta çıktı.

20. dakikadan itibaren daha fazla ileri çıkan Türkiye aradığı golü 26. dakikada buldu. Aydın Karabulut'un sağ kanattan yaptığı ortayla arka direkte topla buluşan Batuhan Karadeniz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Türkiye’yi Ermenistan karşısında 1-0 öne geçirdi.

Golü bulduktan sonra Ermenistan kalesine gitmeye devam eden Türkiye, önemli gol pozisyonları yakaladı. Batuhan Karadeniz'in attığı golün asistini yapan Aydın Karabulut, aynı noktadan yaptığı ortayla savunmadan gelen Eren Güngör'ü ceza sahası içinde topla buluşturdu. Kafa vuruşuyla rakip takımın kalecisini bir kez daha mağlup eden Eren, ay-yıldızlıları 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

45. dakikada Ceyhun'un kafa pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Batuhan Karadeniz, rövaşata vuruşuyla topu filelere gönderdi ve devre 3-0 Türkiye’nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlyan Türkiye, Aydın Yılmaz ile 48. dakikada farkı 4'e çıkartmaya çok yaklaştı, ancak kaleci gole izin vermedi. Aydın Karabulut'un 55. dakikada ceza sahasının dışından verdiği pasla topu önünde bulan Özer Hurmacı, yerden sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 4-0

Skorun verdiği rahatlıkla kalan bölümde oyunu kontrol etmeye çalışan Türkiye, önemli gol pozisyonlarına girmesine rağmen yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve maç 4-0 ay-yıldızlıların üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE: 4 - ERMENİSTAN: 0

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Babak Rafati, Detlef Scheppe, Patrick Ittrich (Almanya)

Türkiye: Onur, Orhan, Eren, Ceyhun, Ferhat, Aydın Yılmaz, Serdar, Abdullah, Aydın Karabulut, Özer, Batuhan

Ermenistan: Meliksetyan, Khachatryan, Simonyan, Mkoyan, Stepanyan, Nranyan, Chiligaryan, Yedigaryan, Ghazaryan, Mkrtchyan, Mkhitaryan

Goller: Dk. 26 ve 45 Batuhan, Dk. 34 Eren (Türkiye), Dk. 55 Özer (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 23 Yedigaryan, Dk. 36 Mkrtchyan (Ermenistan)

Maçtan dakikalar

15. dakikada, sağdan Aydın Yılmaz'ın ortasında, savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Özer'in sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

22. dakikada, soldan Ferhat'ın ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan, istediği gibi vuramayınca kaleci Meliksetyan meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada, ceza alanı dışında sağ taraftan Aydın Karabulut'un kullandığı serbest atışta, arka direkte iyi yükselen Batuhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

34. dakikada, ceza alanı dışından, yine aynı noktadan Aydın Karabulut'un kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Eren kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0

39. dakikada, Aydın Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Batuhan'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

45. dakikada, soldan kullanılan korner atışında, ceza alanı içinde Ceyhun'un kafayla indirdiği topu Batuhan, röveşata ile filelere göndererek ilk yarının sonucunu belirledi: 3-0