Türkiye 4 - Bulgaristan 0

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Kazakistan ile oynayacağı maç öncesinde Bulgaristan’la bir hazırlık maçı yapan A Milli Futbol Takımı, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, Hakan Çalhanoğlu (2) ve Burak Yılmaz (2)'ın golleriyle Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, Kazakistan ile 12 Haziran'da oynayacağı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu karşılaşması öncesi hazırlık maçında Bulgaristan’ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda ağırladı.

Bulgaristan ile yapılan özel maça futbolseverler ilgi göstermedi. Engelli tribünü ile birlikte 14 bin koltuk kapasiteye sahip statta yaklaşık 2 bin futbolsever karşılaşmayı izledi. A Milli Takım, ilk kez Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç yaptı.