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Spor

TÜRKİYE: 36

04 Aralık 2010 19:57

-TÜRKİYE: 36 - FİNLANDİYA: 26 ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - (A) Milli Bayan Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında Finlandiya'yı 36-26 yendi. Pavilhao Gimnodesportivo Funchal'da oynanan karşılaşmada Türkiye, salonda Sevilay Öcal İmamoğlu, Yasemin Şahin, Yeliz Özel, Yeliz Yılmaz, Serpil İskenderoğlu, Nergiz Türkay ve Gülsüm Bora'dan oluşan kadrosuyla maça başladı.  İlk dakikalarda tutuk olan Bayan Milli Takımı, sekizinci dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 16-12 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı artıran milliler, maçtan 36-26 galip ayrılarak, gruba iyi bir başlangıç yapmışı oldu.

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