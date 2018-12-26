Türkiye, 350 milyon dolarlık kırmızı biber ithal edecek

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Türkiye'nin kırmızı biber ithal edeceğini yazdı. Ülker'in aktardığına göre biber ithalatı Özbekistan'dan yapılacak ve 350 milyon doları bulacak

Ülker'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye’de şimdilerde en çok konuşulan konulardan biri tarım ve gıda ürünlerinde artan ithalat. Samandan buğdaya, etten bakliyata artan ithalat, hem ekonominin hem de siyasetin gündeminden düşmüyor. Sofraların vazgeçilmezi olan kırmızı biberde de şimdilerde önemli bir anlaşma hayata geçmek üzere.

Bilindiği üzere geçen yıl hükümet, kırmızı biberde gümrük vergilerinde önemli değişikliklere gitmişti. Bosna-Hersek’e gümrük vergisi yüzde 0, Malezya’ya yüzde 56.2 olarak belirlenmiş, diğer ülkelere bu oran yüzde 75 olarak ifade edilmişti. Ancak artan ihtiyaç, önemli bir satış sürecini de beraberinde getiriyor. Özbekistan’da faaliyet gösteren Uzbekozikovkat Holding, Türkiye'nin kırmızı biber pazarına yönelik önemli bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Özbek şirket, Türkiye'ye bir yılda 35 bin ton kırmızı biber ihraç edecek. Özbek kamu şirketi Uzbekozikovkat Holding’in ihraç edeceği 35 bin tonluk anlaşmanın ekonomik değeri ise 49 milyon dolar. Ardından şirket asıl büyük satış süreci için çalışma başlatacak.

Uzbekozikovkat Holding’in CEO’su Tokhirzhon Jalilov Özbek medyasına verdiği bilgide o anlaşmada ise 200 bin tonluk kırmızı biber satışı gündemde. Onun da satış bedelinin yaklaşık 300 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Özbekistan, tarımda önemli bir açılım süreci içerisinde. Ülke sanayisinin en önemli ayaklarından olan pamuk üretiminin azaltılarak tarım ürünlerinin çeşitliliği için özel bir çalışma başlatıldı. Geçen yıl Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgesinde 15 bin hektar alanda acı biber yetiştirilmesi için teşvik sistemini hayata geçirdi.