-TÜRKİYE "MIST" ÜLKESİ OLDU LONDRA (A.A) - 01.02.2011 - Türkiye, Meksika, Endonezya ve Güney Kore'nin gelişmekte olan ekonomilerini tarif etmek ve bu ülkelerin büyüyen ekonomilerinden bahsetmek için bundan sonra bu ülkelere ''MIST ülkeleri'' denecek. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'i tarif etmek için İngilizce baş harflerinden oluşan ''BRIC'' ifadesini oluşturan ve ilk kullanan Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill, bu sefer de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülke için yine bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden ''MIST'' ifadesini geliştirdi. Türkiye, Meksika, Güney Kore ve Endonezya'nın da kalabalık nüfusları ve büyük pazarları olduğuna dikkat çekilerek, bu dört ülkenin de G20 üyesi olduğu ayrıca Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 1'inden fazlasıyla dünya ekonomisine katkı sağladıkları belirtildi.