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Dünya

TÜRKİYE "KORUYUCU GÜÇ" OLDU WASHINGTON (A.A)

23 Mart 2011 00:01

-TÜRKİYE "KORUYUCU GÜÇ" OLDU WASHINGTON (A.A) - 22.03.2011 - Türkiye'nin Libya'da ABD'nin "koruyucu gücü" olması ABD makamlarınca resmen açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, Türkiye'nin ABD'nin "koruyucu güç/hami devleti" olmayı kabul ettiğini söyledi. Bu rolü kabul ettiği için Türkiye'ye "çok müteşekkir" olduklarını belirten Toner, bunun yanında Türkiye'nin New York Times gazetecilerinin serbest bırakılması ve güvenli şekilde ülkeden ayrılmasındaki çabalarından dolayı da "son derece minnettar" olduklarını kaydetti. "Koruyucu güç/hami devlet" rolü kapsamında, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarını temsilen "konsolosluk ofisi" olarak hareket etmeyi de içerecek şekilde Libya'da ABD'yi "temsil edecek". -ABD, LİBYA'YA YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ ABD Hazine Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, National Oil Corporation'ın bünyesinde bulunan 14 şirketin daha saptandığı ve bu şirketlerin de Albay Muammer Kaddafi'ye karşı alınan ekonomik yaptırım kararnamesine dahil edildiği ifade edildi. ABD Başkanı Barack Obama, 25 Şubatta Kaddafi rejimine ekonomik yaptırım öngören kararnameyi imzalamıştı. Kararnamede bütün Kaddafi ailesinin, Libya hükümetinin bütün üst düzey yöneticilerinin, Libya devletinin ve buna bağlı kurumların ayrıca dolaylı ya da doğrudan insan hakları ihlalcilerinin mal varlıklarının dondurulması öngörülüyor. -SARKOZY VE OBAMA, ANLAŞTI Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve ABD Başkanı Barack Obama'nın, koalisyon güçlerinin Libya'ya yönelik operasyonunun desteklenmesinde NATO komuta yapısının nasıl kullanılacağı konusunda mutabakata vardıkları açıklandı. Sarkozy'nin ofisinden yapılan açıklamada, ''İki başkan koalisyonun desteklenmesine yönelik olarak NATO komuta yapısının kullanılma yöntemi konusunda anlaşmaya varmışlardır'' denildi. 

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