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Dünya

TÜRKİYE "GÜVENLİ ÜLKELER" LİSTESİNDEN ÇIKARILDI PARİS (A.A)

31 Ağustos 2010 15:39

-TÜRKİYE "GÜVENLİ ÜLKELER" LİSTESİNDEN ÇIKARILDI PARİS (A.A) - 31.08.2010 - Fransa Mültecileri Koruma Ofisi, Türkiye'yi mülteci başvurularında "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı. Hükümetin bu adımı atmasında, Danıştayın yürütmeyi durdurma kararının etkili olduğu bildirildi. Fransız hükümeti, geçen yıl Türkiye'yi mülteci başvurularında "güvenli ülkeler" listesine almıştı. Yapılan itirazı değerlendiren Danıştay, bu konuda yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Türkiye'nin "güvenli ülkeler" listesine alınmasıyla Türkiye'den yapılan mülteci başvurularının Fransa tarafından kabul edilmesinin zorlaştırılması öngörülüyordu. Fransa, "güvenli ülkeler" listesinden yapılan başvurularda, talebin reddedilmesi halinde, başvuruyu yapan kişi hakkında anında sınır dışı kararı alabiliyor. Fransa Mültecileri Koruma Ofisine 2008 yılında Türkiye'den 2732 başvuru gelmiş, bu başvurulardan 704'ü kabul edilmişti. Fransa'da mülteci statüsü alanlar sıralamasında Türkiye'den yapılan başvurular Sri Lanka ve Kamboçya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyordu.

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