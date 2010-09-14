-TÜRKİYE, "DİNK CİNAYETİ"NDE SUÇLU BULUNDU STRASBOURG (A.A) - 14.09.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uğradığı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'in ailesinin yaptığı başvuruda Türkiye'yi suçlu buldu. AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2,10 ve 13. maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Karar gereği Türkiye, Dink'in yakınlarına mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 133 bin avro ödeyecek. AİHM, Dink'in ve ailesinin farklı tarihlerde yaptıkları beş ayrı başvuruyu birleştirerek ele aldığı davada ortak bir karar verdi. Dink'in ailesi yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yaşama hakkıyla ilgili 2, ifade özgürlüğüyle ilgili 10 ve etkili başvuru hakkıyla ilgili 13. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği suçlamasında bulunmuştu. Ailenin başvurusunda, "devletin, Hrant Dink'in yaşam hakkının korunmasıyla ilgili sorumluluğunu yerine getiremediği ve saldırının faillerini etkili bir şekilde soruşturmadığı" ve Dink'in, "Türkiye'de yargılanıp mahkum olmasıyla aşırı uçların hedefi haline getirildiği" şeklindeki iddialar yer almıştı.