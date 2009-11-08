Önümüzdeki yıl enerjinin ithalattaki payı yüzde 22,5 olacak ve türkiye 34,5 milyar dolarlık enerji ithal edecek

Gelecek yıl ihracat fiyatlarının yüzde 3,5, ithalat fiyatlarının yüzde 7,2 oranında artması öngörülüyor. Türkiye'nin gelecek yıl ithalatının, 110,4 milyar dolarını ara malı, 23,5 milyar dolarını sermaye malı, 18,4 milyar dolarını tüketim malı oluşturacak.

Bu yıl enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüş ve üretim daralması nedeniyle bu ürünlerin ithalatının yüzde 46 azalması bekleniyor. Bu yılın tamamında 2008 yılı ortalamasına göre petrol fiyatlarında yüzde 36,6, emtia fiyatlarında ise yüzde 20,3 azalma bekleniyor.

2010 yılında ise enerjinin ithalattaki payı yüzde 22,5 olacak ve Türkiye 34,5 milyar dolarlık enerji ithal edecek. Enerji ithalatının gelecek yıl, 2009 yılına göre yüzde 32,1 artması öngörülüyor.

2010 yılında Türkiye'nin, 101,6 milyar dolarlık imalat sanayi ürünü ihraç etmesi öngörülüyor. Gelecek yıl imalat sanayinin ihracatın yüzde 94,5 artacağı tahmin edilirken, imalat sanayi ihracatının 2009 yılına göre yüzde 9,2 artacağı öngörülüyor.