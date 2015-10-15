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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye 3 milyar euro talep ediyor

Sığınmacı krizinin görüşüldüğü AB liderler zirvesine katılan diplomatların açıklamalarına göre, Türkiye, AB ile sığınmacı krizi konusunda işbirliğinin koşulu olarak 3 milyar euro mali yardım talep ediyor.

15 Ekim 2015 23:39


Alman haber ajansı dpa'nın Brüksel'de bu akşam başlayan AB liderler zirvesine katılan diplomatların açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye AB ile işbirliğinin şartı olarak 3 milyar euroluk mali yardım yapılmasını talep ediyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye taahhüt ettiği mali yardımın miktarı 1 milyar euro idi. Brüksel'deki diplomat çevrelerinden aktarılanlara göre, AB ile Türkiye arasında henüz tam anlamıyla bir anlaşma sağlanamasa da yakınlaşma kaydedildi.

AB'nin eylem planı

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile sığınmacı krizinde işbirliğinin güçlendirilmesi için bir eylem planı hazırlamıştı. Avrupa Birliği Türkiye'den özellikle sınır denetimini sıkılaştırmasını talep ediyor. Komisyon'un önerileri arasında Türkiye'de altı adet yeni mülteci kampının kurulmasının olduğu da öne sürülmüştü. AB, böylelikle sığınmacı akınını azaltmayı umuyor. Ancak Türk hükümeti işbirliğinin karşılığı olarak AB'den bir dizi taviz beklentisi içinde. Başta vize kolaylıkları olmak üzere, üyelik müzakerelerinin ilerletilmesi ve Türkiye'nin AB'nin 'güvenli ülkeler' listesine alınmasının da Türkiye'nin talepleri arasında olduğu belirtiliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmelerde bulunacak. Bu görüşmelerde de sığınmacı krizinde AB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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