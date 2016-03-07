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Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye 3 milyar euro daha istiyor'

AP Başkanı Schulz, Türkiye'nin sığınmacı krizi ile mücadelede kullanılmak üzere AB'den 3 milyar euroluk ek kaynak istediğini açıkladı. Öte yandan taslak metinde vizesiz seyahat için de tarih verildiği öne sürüldü.

07 Mart 2016 20:16


Brüksel'de sığınmacı krizi konusunda AB-Türkiye Zirvesi'nin başlamasının ardından Başbakan Davutoğlu'nun Türkiye'nin yeni taleplerini gündeme getirdiği açıklanmıştı. Diplomatların verdiği bilgilere göre, Türkiye AB'den daha fazla mali yardım, vize serbestisi sürecinde hızlandırma ve tam üyelik müzakerelerinin canlandırılmasını talep ediyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye'nin AB'den 3 milyar euro daha ek mali kaynak istediğini belirtti. Schulz, "3 milyar konusu tartışılıyor" dedi. AB, Kasım ayında varılan anlaşma doğrultusunda Türkiye'ye 3 milyar euro mali yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Vizesiz seyahat için tarih

Öte yandan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı AB-Türkiye Zirvesi'nin taslak metnine ilişkin önemli detaylar basına sızdı. Reuters'in haberine göre, AB ile Türkiye arasında Kasım ayında üzerinde prensipte anlaşmaya varılan Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat etmesinin Haziran 2016'ya kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Reuters, taslakta yer alan diğer maddeleri de sıraladı. Buna göre, AB Türkiye'ye 2018 yılı sonuna kadar 3 milyar euro daha verilmesini teklif etmeyi planlıyor. Taslak metinde yer alan diğer madde ise Yunan Adaları'ndan Türkiye'ye gönderilen her bir Suriyeli sığınmacı karşılığında Türkiye'den bir Suriyeli sığınmacının AB'ye kabul edilmesi.

Zirvenin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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