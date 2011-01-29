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Spor

TÜRKİYE 3. MAÇINDA İSVİÇRE'YE 8

29 Ocak 2011 23:37

-TÜRKİYE 3. MAÇINDA İSVİÇRE'YE 8-2 YENİLDİ ERZURUM (A.A) - 29.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları erkekler curlingde Türkiye, 3. maçında İsviçre'ye 8-2 yenildi. Curling Arena'da yapılan mücadelede Türk Milli Takımı rinke Oğuzhan Dikmen, Çağrı Bayraktar, Yusuf Bayraktutan ve Oğuz Zengin dörtlüsüyle çıktı. İsviçre ise Pascal Hess, Stefan Meienberg Jean-Francois Mayoraz ve Bastian Brun'dan oluşan ekiple Türkiye'ye karşı mücadele verdi. Son 2 raundu oynanmayan müsabakada Türkiye sadece 3. ve 7. setlerde rakibine 1-0'lık skorlarla üstünlük sağlamayı başardı.  Konuk ekip İsviçre ise 2., 4., 5., 6. ve 8. rauntlarda, 1-0, 3-0, 2-0, 1-0 ve 1-0'lık skorlarla galip geldi. Türkiye bu sonucun ardından 3. maçını da kaybetmiş oldu.

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