Türkiye 3. kez liste gönderdi; AİHM'de görev süresi dolan Türk yargıcın yerine 3 aday belirlendi

Türkiye, AİHM’de görev süresi dolan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine görev yapmak üzere üçünkü kez aday listesi hazırladı. Avrupa Konseyi’ne bildirilen listede; Prof. Necati Polat, Prof. Selami Kuran ve öğretim görevlisi Selma Öztürk Pınar yer aldı.

Başvuruların alınmasından sonra adayların aranan özellikleri taşıyıp taşımadıkları ve mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadığı Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet tarafından belirlendi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre adaylar; Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı müsteşar veya yardımcıları ile Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri, Yargıtay ve Danıştay’dan birer üye ve YÖK’ten bir üyeden oluşan Mülakat Komisyonu’nun karşısına çıktı.

AİHM’e bildirildi

11 -15 Aralık 2017 arasında Ankara’da toplanan komisyon, aday adayları arasından Bakanlar Kurulu’na sunulacak 10 kişilik listeyi belirleyerek, 18 Aralık’ta Başbakanlık’a iletti. Bakanlar Kurulu ise Mülakat Komisyonu’nun önerdiği listeden nihai olarak bildirilecek 3 kişiyi tespit etti. Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Selami Kuran ve öğretim görevlisi Selma Öztürk Pınar’dan oluşan 3 kişilik nihai liste Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyi’ne bildirildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 3 adaydan birini seçecek. Yeni yargıç belirlenene kadar Türkiye adına 2008’den beri AİHM’de bulunan Işıl Karakaş görevine devam edecek.

PROF. Necati Polat: 1963 Elazığ doğumlu. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Uluslararası hukuk, sosyal bilimler felsefesi ve siyaset teorisi konularında uzman. Polat, 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine atandı. Polat’ın çok tartışılan “Barış için akademisyenler bildirisinde” imzası bulunuyor.

- PROF. Selamı Kuran: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku konularında uzman.

- Selma Öztürk Pınar: 1978 Almanya doğumlu. Eğitimini Almanya’da tamamladı. Hannover Leibniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Köln Üniversitesi’nde Judaizm ve Şark Bilimi doktorası yaptı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi. Polat, Alman Hukuku ve İslam Hukuku alanında çalışıyor. Almanca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Farsça ve İbranice biliyor.

3 kez sil baştan

Türkiye, 30 Nisn 2017'de görev süresi dolan Işıl Karakaş'ın yerine yeni Türk yargıcını seçmek üzere Aralık 2016'da harekete geçmişti. Türkiye yeni yargıcı belirleyecek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) geçen aralık ayında önce İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül dahil üç adaylı liste iletmiş, ancak AKPM adayların yeterli kriter taşımadığına kanaat getirerek yeni liste istemişti.

Bunun üzerine Bunun üzerine Türkiye, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, 8 Temmuz’da Yargıtay üyeliğine seçilen, adaylık sürecinde Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığını yürüten Basri Bağcı ve Hollanda’da yaşayan avukat Fatma Arslan’ı aday göstermişti.

1971 Elazığ doğumlu Famile Arslan aynı zamanda Hollanda vatandaşı ve tüm hukuk kariyerini Hollanda'da yapmış bir avukat. Uzun süre Hollanda İslam Konseyi üyeliği yaptı. Bir dönem Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan 1967 Ankara doğumlu Basri Bağcı şu anda Yargıtay üyeliği yapıyor. Diğer aday Ergin Ergül ise Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı yapıyor. Mevlana hakkında yayımlanmış kitapları var.

"Yetersiz" bulundular

Komisyon, Türk hükümetinin sunduğu adayları 29 Eylül Cuma günü Paris'te ayrı ayrı mülakata aldı. Mülakatlar sonunda adayların AİHM yargıçlığı için "yetersiz" oldukları sonucuna varıldı.

AKPM, 2007 yılında da Rıza Türmen’in görev süresinin dolmasının ardından Türkiye’nin sunduğu Prof. Dr. Ruşen Ergeç, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ve Prof. Dr. Arzu Oğuz’lu aday listesini ‘çok fazla seviye farkı olduğu’ gerekçesiyle iade etmişti. Türkiye’nin gönderdiği ikinci listeden Işıl Karakaş, AİHM yargıçlığına seçilmişti.

Gerekli kriterler

AKPM, 2007 yılında da Rıza Türmen’in görev süresinin dolmasının ardından Türkiye’nin sunduğu Prof. Dr. Ruşen Ergeç, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ve Prof. Dr. Arzu Oğuz’lu aday listesini ‘çok fazla seviye farkı olduğu’ gerekçesiyle iade etmişti. Türkiye’nin gönderdiği ikinci listeden Işıl Karakaş, AİHM yargıçlığına seçilmişti.