-Türkiye 3 kez finallerde mücadele etti İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off maçlarında, tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılma amacıyla mücadele edecek. Türk Milli Takımı, Polonya ve Ukrayna'nın ortaklaşa düzenleyecekleri 14. Avrupa Şampiyonası ile birlikte, 88 yıllık tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almaya çalışacak. Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 3. kez finallerde boy gösterirken, 1996 ve 2008'de Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıktı. 1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını da, üstelik gol bile atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti. Milliler, 2004'de Portekiz'de düzenlenen finallere ise baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceyi elde etti.