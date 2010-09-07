Türkiye: 3 Belçika: 2

T24

EURO 2012 elemeleri A Grubu ilk maçında Kazakistan'ı 3-0'la geçen Ay-Yıldızlı ekibimiz, Belçika karşısına 2'de 2 hedefiyle çıktı. Korkulan olmadı ve Türk Milli Takımı, üste üste iki maç kazanamama fobisini Kadıköy'de tekrarlamadı. Milli Takım, ilk yarıda istediği hücum organizasyonlarını bir türlü gerçekleştiremese de, ikinci 45'teki etkili oyununa rakibin 10 kişi kalması da eklenince rakibini 3-2 devirmeyi başardı.Belçika'da yıldız futbolcu Edin Hazard, hafif sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almazken, Türkiye'de ise Kazakistan maçında görev yapan Nihat ve Hakan Balta'nın yerine Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı forma şansı buldu. Karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. 7. dakikada Fellaini sert vurdu, Onur son anda topu köşeden çıkardı. 11. dakikada sert şutunda çerçeveyi bulamayan Arda'nın, 16'da altı pas içine ortaladı. Bomboş pozisyondaki Tuncay istediği vuruşu yapamazken, defans zamanında araya girdi. İlk çeyrek orta saha mücadelesine sahne olurken, Ay-Yıldızlı ekibimiz hücumda fırsatçı futbolcu eksikliğini fazlasıyla hissetti. Sol kanattan Arda ile cılız ataklar geliştiren Milli Takım, Hamit'in tarafından ise etkili olamadı.26'da son çizgiye inen Arda içeri çevirdi ancak hiçbir futbolcu topa dokunamadı. Savunmanın arkasına ve araya atılan toplarla pozisyon bulmak isteyen Belçika, 28. dakikada skorda üstünlüğü ele geçirdi. Duran toplardaki zaafımız bu maçta da kendini gösterdi. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Servet'in tuttuğu Van Buyten, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 30'da Hamit'in şutu üstten auta gitti. İlk yarım saat 1-0'la geçiliren, Arda'ya yapılan faulün ardından sinirler bir anda gerildi. Hakeme itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu ise sarı kartla cezalandırıldı. 35. dakikada yüreğimiz bir kez daha ağzımıza geldi. Sol çaprazda Onur'u çalımlayan Fellaini, açısını kaybedince kale önüne çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Gillet'in sert şutu üst direkten döndü. 40. dakikada savunmadan öne çıkan Ömer Erdoğan'ın kafa vuruşu direğin dibinden auta giderken, uzatmada bir kez daha şansını deneyen Bursasporlu futbolcu yine çerçeveyi bulamadı ve soyunma odasına 1-0'lık skorla gidildi.