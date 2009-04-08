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Spor

Türkiye 3 basamak geriledi

FİFA, Nisan ayı dünya sıralamasında, Türkiye 3 basamak gerileyerek, 925 puanla 14. sırada yer aldı.

08 Nisan 2009 03:00

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 3'ün değişmediği sıralamada, Türkiye 3 basamak gerileyerek, 925 puanla 14. sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 729 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 362, 3. sıradaki Hollanda da bin 360 puanla aynı konumda kaldı.

TÜRKİYE 14. SIRADA

Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 3 basamak geriledi ve 925 puanla 14. sıraya indi. (A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Bosna Hersek, 20 basamak birden yükselerek 38'inci sıraya, Estonya da 11 basamak yükselerek, 115. sıraya çıktı. 13 basamak birden gerileyen Belçika, 62. sıraya inerken, 4 basamak düşen Ermenistan da 124. sırada yer aldı.

Bir sonraki sıralama, 6 Mayıs'ta açıklanacak.

Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:

1. İspanya (1) 1729 puan

2. Almanya (2) 1362

3. Hollanda (3) 1360

4. Brezilya (5) 1275

5. İtalya (4) 1271

6. Arjantin (6) 1201

7. İngiltere (9)1173

8. Hırvatistan (7)1151

9. Rusya (8) 1117

10. Fransa (12) 1074

11. Portekiz (10) 1013

12. Çek Cumhuriyeti (13) 968

13. Yunanistan (19) 927

14. TÜRKİYE (11) 925

15. ABD (17)919

16. Uruguay (21) 909

17. Paraguay (15)896

18. İsviçre (22) 883

19. Kamerun (16) 871

20. Bulgaristan (27)840

(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)

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