Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 3'ün değişmediği sıralamada, Türkiye 3 basamak gerileyerek, 925 puanla 14. sırada yer aldı.



FIFA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 729 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 362, 3. sıradaki Hollanda da bin 360 puanla aynı konumda kaldı.



TÜRKİYE 14. SIRADA



Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 3 basamak geriledi ve 925 puanla 14. sıraya indi. (A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Bosna Hersek, 20 basamak birden yükselerek 38'inci sıraya, Estonya da 11 basamak yükselerek, 115. sıraya çıktı. 13 basamak birden gerileyen Belçika, 62. sıraya inerken, 4 basamak düşen Ermenistan da 124. sırada yer aldı.



Bir sonraki sıralama, 6 Mayıs'ta açıklanacak.



Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:



1. İspanya (1) 1729 puan



2. Almanya (2) 1362



3. Hollanda (3) 1360



4. Brezilya (5) 1275



5. İtalya (4) 1271



6. Arjantin (6) 1201



7. İngiltere (9)1173



8. Hırvatistan (7)1151



9. Rusya (8) 1117



10. Fransa (12) 1074



11. Portekiz (10) 1013



12. Çek Cumhuriyeti (13) 968



13. Yunanistan (19) 927



14. TÜRKİYE (11) 925



15. ABD (17)919



16. Uruguay (21) 909



17. Paraguay (15)896



18. İsviçre (22) 883



19. Kamerun (16) 871



20. Bulgaristan (27)840



(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)

