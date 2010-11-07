-TÜRKİYE: 3 - YUNANİSTAN: 0 ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Voleybolda, Bayanlar Avrupa Ligi 5. ayak ikinci maçında Türkiye, Yunanistan'ı 3-0 yendi. Salon: TVF Başkent Hakemler: Milinoviç Miroslox (Hırvatistan) xxx, Tankishev Ognian (Bulgaristan) xxx Türkiye: Duygu xx, Pelin xxx, Neriman xxx, Bahar xx, Neslihan xx, Esra xxx (Nihan xx, Gizem ?, Naz ?, Meryem xx) Yunanistan: Koutouxidou x, Tsima x, Tzanakaki x, Nomikou xx, Chantava x, Giota x (Kelesidou xx, Kyriakidou xx, Kosma ?, İvonova ?) Setler: 25-17, 25-23, 25-20 Süre: 74 dk. (23, 27, 24)