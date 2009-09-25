Türkiye 2050'de 'devler ligi'nde

Yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'nin 2050'de dünyanın dokuz, Avrupa'nın ise üçüncü büyük ekonomisi olabileceğini belirtti.



Krizde gelişmekte olan ülkelere göre daha az etkilenen Türkiye ekonomisinin yıldızının gelecekte parlaması bekleniyor. Yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'nin 2050 yılında dünyanın dokuzuncu, Avrupa'nın ise üçüncü büyük ekonomi olabileceğini belirtti.

AB ve IMF gibi dışsal bir çıpa olmamasına karşın ekonomide ciddi bir büyüme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Goldman, 2050'de Türkiye'nin ekonomi büyüklüğüne ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.



Goldman Sachs'a göre, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasıla büyüklüğü 2050'de 6 trilyon dolara ulaşacak. 2008 sonu itibariyle 730 milyon dolar olan milli gelirin yaklaşık 10 kat artacağı öngörülüyor.



Kuruluşun projeksiyonuna göre Türkiye 2050'de Japonya, Almanya ve Fransa'yı geçerek dünyanın dokuzuncu büyük ekonomisi olacak. Türkiye şu anda dünyanın 17. büyük, Avrupa'nın sekizinci büyük ekonomisi konumunda.



Kuruluş Türkiye'nin avantajlarını şöyle sıralıyor: "Bölgesinde en büyük ekonomi, jeopolitik konumu oldukça iyi, demografik yapısı iyi fırsatlar sunuyor, dinamik girişimci sınıfı önemli etken." Goldman, AB çıpasının olmasıyla Türkiye'nin büyüme potansiyelinin daha da artacağını belirtti.



Taşlar yerinden oynayacak



IMF'nin verilerine göre, dünyanın ilk üç büyük ekonomisi ABD, Japonya ve Çin. Onu sırasıyla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya, İspanya ve Brezilya takip ediyor.



Goldman'ın öngörüsüne göre 2050'de en büyük 10 ekonomi sıralamasında taşlar yerinden oynayacak.



İlk üç sırayı Çin, ABD ve Hindistan alacak. Onları Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika, İngiltere, Türkiye ve Japonya takip edecek. Fransa, Almanya ve Kanada ilk 10 ekonomi dışında kalacak.



Kişi başı gelir 60 bin dolara çıkabilir



Goldman, Türkiye'de kişi başı gelirin de 60 bin dolara ulaşabileceğini belirtti. Şu anki kişi başı gelirin 10 bin 436 dolar olduğu dikkate alındığında yaklaşık 6 katlık bir refah artışı yaşanacak.



Kişi başı gelirde şu anki Avrupa Birliği ortalamasıyla Türkiye arasında yüzde 75'lik bir fark var. Goldman'ın projeksiyonuna göre bu fark 2050 yılında yüzde 25'e inecek.

