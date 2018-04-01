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Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları'na resmen aday

IOC adayları 2 Nisan'da açıklanacak

01 Nisan 2018 09:50

AKP'li Mustafa Ilıcalı, Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na resmen aday olduğunu söyledi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Erzurum'a alınması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, bu hususta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çeşitli raporlar sunduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanımıza geçen yıl ve bu yıl Erzurum'a geldiğinde 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için hazırladığım raporları vermiştim ve bu konunun önemini vurgulamıştım. Cumhurbaşkanımız, Allah razı olsun raporumuzu dikkate alıp, Erzurumlu hemşehrilerimize 'Erzurum olimpiyatlara hazır mı? diye sorarak müjdeyi de verdi ve sonra süreç başladı" ifadelerini kullanan Ilıcalı, "21 Mart'ta TMOK, 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için IOC'ye başvuru yaptı. Dünyada bu olimpiyatlara şu anda İsveç, İsviçre, Avusturya, Kanada ve Türkiye adına Erzurum olmak üzere 5 aday var" diye konuştu.

IOC adayları 2 Nisan'da açıklanacak

Ilıcalı, adaylığa ilişkin TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile görüştüğünü ve adaylık başvurusuna ilişkin evrakı alıp dosyasına koyduğunu aktararak, "Erzurum Türkiye adına 2026 Kış Olimpiyatları'na resmen aday. 2 Nisan'da IOC tüm adayları açıklayacak. Şimdiden şehrimize, ülkemize, vatanımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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