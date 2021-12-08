Türkiye, 2022 Dünya Kupası için Katar'a 3 bin 250 polis gönderecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde, bu ülkede düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye'den polislerin organizasyonun güvenliğini sağlaması için anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, köşesinde bugün, '2022 Dünya Kupası'nda Türk ve Katar polisinin işbirliği yapacağını, finaller boyunca Türkiye'den 3 bin 250 polisin Katar'da görev üsteleneceğini' yazdı. Çekirge yazısında, "Dünya Kupası’na güvenlik desteği için Fransa ve İtalya da başvurmuş ancak Katar Türk polisini tercih etmiş" ifadelerini kullandı.



Çekirge'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Dünya Kupası’ndaki güvenlik Türk polisine emanet"

Maddelerden birisi de şu: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde işbirliği...”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Al Thani ile ‘Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu’ protokolü imzaladı.

Bu imza, Katar’da oynanacak Dünya Kupası’nda güvenlik konusunun Türk polisi ile Katar polisinin işbirliği anlamına geliyor. Bu da önümüzdeki dönemde benzeri büyük organizasyonların da kapısını aralıyor. Anlaşmaya göre, dev organizasyonun güvenliğinde Türk ve Katar polisi işbirliği yapacak. 2022 Dünya Kupası finalleri boyunca Türkiye’den 3 bin 250 polis Katar’da görev üstlenecek. Dünya Kupası’na güvenlik desteği için Fransa ve İtalya da başvurmuş ancak Katar Türk polisini tercih etmiş."