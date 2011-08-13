Türkiye 2020 Olimpiyat Oyunları'na aday oldu

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için aday olduğunu açıkladı.









Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ülkemiz ve insanımız için son derece önemli gördüğümüz 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığımızı buradan bütün dünyaya ilan etmek üzere bir araya geldik. Heyecanlıyız, çünkü bu defa hedefe ulaşacağımıza samimiyetle inanıyoruz. Adayız, çünkü dünya barışının tesisinde çok büyük etkisi ve katkısı olduğuna inandığımız sportif değerleri ve olimpizm ruhunu çok önemsiyoruz. Umutluyuz, çünkü barıştan çok savaşın, sevgilerden çok düşmanlıkların, umutlardan çok hayal kırıklıklarının yaşandığı bir dünyaya sporun söyleyecek çok sözü olduğunu düşünüyor ve bu heyecanla bir arada bulunuyoruz" dedi.



Sporun renkler ve kültürler üstü güzelliklerinin doyasıya yaşandığı bir barış ve dostluk festivali olduğunu belirten Erdoğan, "Düşmanlıkların sevgiye, çatışmaların hoşgörüye, karşıtlıkların zenginliklere dönüştüğü evrensel bir organizasyondur. Bu barış meşalesinin en çok yakıştığı coğrafyalardan birinin bizim topraklarımız olduğunu defalarca ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu gerçeğe daha önceki adaylıklarımızda da inanıyorduk, bugün de samimiyetle inanıyoruz" diye konuştu.





Erdoğan, Türkiye'nin uluslarası spor karşılaşmalarında söz sahibi bir ülke olduğunu belirterek, "Biz yatırımlara tereddüt etmeden girdik, büyük yatırımlar yaptık. Bir ay sonra İstanbul'da Dünya Güreş Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası'nı üç yıl üst üste biz düzenleyeceğiz. Türkiye olimpiyatları alırsa, atacağı farklı adımlar da olacaktır. Türkiye sporda uluslararası arenada söz sahibi bir ülke" dedi.



İstanbul'un rakipleri Madrid, Roma, Tokyo ve Doha olacak.





