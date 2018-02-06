Türkiye, 2017'de 414 milyon dolarlık kozmetik ürün ithal etti

Türkiye 2017'de 414.8 milyon dolarlık kozmetik ürünü ithalatı gerçekleştirdi. 105.6 milyon dolar ile en fazla ithal edilen ürün grubu vücut losyonları ve kremler oldu.

2017'nin ithalat rakamları şöyle:

Makyaj ve cilt bakımı: 83.3 milyon dolar

Göz makyaj malzemeleri: 56.6 milyon dolar

Parfüm: 45.4 milyon dolar

Geçen yıl Türkiye'nin en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülkeler Fransa ve Almanya olurken, diğer malzemelere göre daha ucuz olan cımbız ve fırçalar Çin'den sağlandı. Bu ülkeden 9.2 milyon dolarlık fırça, 1.1 milyon dolarlık cımbız ithalatı yapıldı.