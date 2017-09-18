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Spor

Türkiye, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon oldu

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nnda Slovenya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu

18 Eylül 2017 00:41

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası\'nnda Slovenya\'yı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 
Slovenya\'nın başkenti Ljubljana\'daki Arena Stozice\'de Türkiye ile Slovenya final maçında karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 4-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. 
Türkiye, ilk sette Slovenya karşısında 15-12 üstünlük sağladı. Etkili oyununun sürdüreren ay-yıldızlı ekip ikinci setten 15-11, üçüncü setten 15-13, dördüncü setten ise 15-8 üstünlükle ayrılarak mücadeleyi 4-0 kanazdı ve 3\'üncüsü düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası\'nda ilk altın madalyasını kazanmış oldu. 


 

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